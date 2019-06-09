Ünlü oyuncu makat kanserine yakalandı! Doktorundan ilk açıklama geldi: Cinsel yolla...

Ünlü oyuncu, "Hayatta olduğum için minnettarım ama saçlarım döküldüğü için üzgünüm. Bu hastalıkla mücadele ediyorum ama bu hastalık beni özgürleştirdi ve beni tamamladı" dedi. Cross, makat kanseri olmaktan dolayı herhangi bir utanç duymadığını vurgularken, bu rahatsızlık ile ilgili bir farkındalık yaratmak istediğini de açıkça söyledi.