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Ünlü oyuncu makat kanserine yakalandı! Doktorundan ilk açıklama geldi: Cinsel yolla...

Türkiye'de de oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve hatta bir dönem Türkiye'ye de uyarlanan Umutsuz Evkadınları isimli dizi ile şöhrete kavuşan aktrist Marcia Cross'un makat kanseri olduğu açıklandı. Önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ve çok beğenilen kızıl saçlarını kaybettiğini gösteren 56 yaşındaki oyuncu, erken teşhis sayesinde tedaviden olumlu olduğunu açıkladı.

09.06.2019 12:45 - Son Güncelleme: 09.06.2019 12:59
Ünlü oyuncu makat kanserine yakalandı! Doktorundan ilk açıklama geldi: Cinsel yolla...

ABD basınına konuşan doktorları, "Kocası Tom Mahoney'nin gırtlak kanserine sebep olan HPV, cinsel yolla bulaştığı için makat kanseri olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu makat kanserine yakalandı! Doktorundan ilk açıklama geldi: Cinsel yolla...

Türkiye'de de oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve hatta bir dönem Türkiye'ye de uyarlanan Umutsuz Evkadınları isimli dizi ile şöhrete kavuşan aktrist Marcia Cross'un makat kanseri olduğu açıklandı. Önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ve çok beğenilen kızıl saçlarını kaybettiğini gösteren 56 yaşındaki oyuncu, erken teşhis sayesinde tedaviden olumlu olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu makat kanserine yakalandı! Doktorundan ilk açıklama geldi: Cinsel yolla...

Ünlü oyuncu, "Hayatta olduğum için minnettarım ama saçlarım döküldüğü için üzgünüm. Bu hastalıkla mücadele ediyorum ama bu hastalık beni özgürleştirdi ve beni tamamladı" dedi. Cross, makat kanseri olmaktan dolayı herhangi bir utanç duymadığını vurgularken, bu rahatsızlık ile ilgili bir farkındalık yaratmak istediğini de açıkça söyledi.

Ünlü oyuncu makat kanserine yakalandı! Doktorundan ilk açıklama geldi: Cinsel yolla...

ABD basınına konuşan doktorlar ise Cross'un eşi Tom Mahoney'nin de gırtlak kanseriyle mücadele ettiğini hatırlatarak ünlü oyuncunun rahatsızlığının sebebinin cinsel yolla bulaşmış olabileceğini duyurdu. Doktorlar, "Ünlü oyuncunun kanser rahatsızlığı, Tom Mahoney'nin gırtlak kanserine sebep olan insan papillioma virüsünden kaynaklanmış olabilir. Bu virüs cinsel yolla bulaşıyor" dedi. Doktorlar bu virüsün cinsel ilişki sırasında kullanılan bölgede meydana gelebileceğini vurgularken HPV'nin anüs, vajina, vulva, penis ve gırtlak kanserine de sebep olduğunun altını çizdi.

Ünlü oyuncu makat kanserine yakalandı! Doktorundan ilk açıklama geldi: Cinsel yolla...

ABD'nin çok okunan tabloid gazetesi NY Post'a konuşan Dr. Daniel Popowich, "HPV her yerde bulunabilen bir virüs ve bu kanser sebebi değildir. Bu virüslerden bazıları kanser hücrelerinin büyümesine sebep olur. Risk altındakiler ya da korunmadan riskli ilişki yaşayanlar düzenli olarak kontrol yaptırmalı. Marcia Cross'un bu hastalıktan açıkça konuşması önemli çünkü bu hastalık bir tabuydu fakat herkes bu hastalığa yakalanabilir" dedi.

Ünlü oyuncu makat kanserine yakalandı! Doktorundan ilk açıklama geldi: Cinsel yolla...

Marcia Cross gibi cinsel yolla bulaşan HPV yüzünden kanserle mücadele bir diğer ünlü isim ise yıldız aktör Michael Douglas'tı. 2013 yılında oral kanser olan Michael Douglas hayatı boyunca birlikte olduğu kadınlarla çok kez oral seks yaptığı için bu virüs yüzünden kanser olmuştu.

Ünlü oyuncu makat kanserine yakalandı! Doktorundan ilk açıklama geldi: Cinsel yolla...
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