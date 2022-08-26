Cansu Dere, Rumeli Hisarı’nda oturduğu evin sahibi 30 bin TL olan kirayı 80 bin TL yapmaya çalışınca...
Cansu Dere'nin Rumeli Hisarı'nda oturduğu evin sahibi, 30 bin TL olan kirayı iddiaya göre 80 bin TL yapmak istedi. Sıkı bir pazarlık yapan güzel oyuncu, ev sahibiyle 50 bin TL'de anlaşmayı başardı.
26.08.2022 08:30 - Son Güncelleme: 26.08.2022 08:30
Fahiş kira zammıyla karşılaşan bir isim de Cansu Dere'ydi. Güzel oyuncu, 2020 yılında aylık kirası 20 bin TL olan bir eve taşındı.
Ancak Cansu Dere'nin ev sahibi, dört katlı ve Boğaz manzaralı evin kira bedelinin çok daha yüksek olduğunu söyleyerek kirayı 80 bin TL yapmak istedi.
Ev sahibinin bu talebine karşı çıkan Cansu Dere, dedikodulara göre sıkı bir pazarlık sonucu ev sahibiyle aylık 50 bin TL kirada anlaştı.
Bu arada güzel oyuncunun, bir yandan da kiradan çıkıp ev sahibi olmak için arayışlara başladığı ve Boğaz hattındaki bazı emlakçılarla görüştüğü de söylentiler arasında.