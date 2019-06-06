Payitaht Abdülhamid'in yıldızları Bülent İnal ile Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

Payitaht Abdülhamid oyuncusu Özlem Conker Bülent İnal ile birlikte sergilediği oyunculukla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özlem Conker Payitaht Abdülhamid dizisinin son bölümünde de herkesi mest ederken, ikilinin memleketleri de merak konusu oldu. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker ve Bülent İnal'ın memleketleri...

06.06.2019 17:42 - Son Güncelleme: 06.06.2019 18:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





