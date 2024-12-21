Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! “Maşallah baya yakışıklı”

Atv'nin yeni dizisi Can Borcu için beklenen gün geldi. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin başrol oyuncularından Bülent İnal ise yayın öncesi gündem oldu.

Can Borcu dizisinde Mehmet karakterini canlandıran Bülent İnal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

BÜLEN İNAL KİMDİR?

Baba tarafından Arap ve Zaza kökenli, anne tarafından soyu Selçuklu Türklerine dayanana Bülent İnal, 19 Mayıs 1973'te Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde doğdu.

Bir yıl Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuduktan sonra tiyatronun ağır basması sonucu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalına girdi.