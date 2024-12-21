SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Galerileri

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! “Maşallah baya yakışıklı”

Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete, Ragıp Savaş gibi başarılı isimleri bir araya getiren Can Borcu dizisinde Mehmet karakterini canlandıran Bülent İnal, bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan ilk bölüm öncesi gündeme geldi. 2011 yılında evlendiği Melis İnal ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da merak edildi. İnal hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun oğlu Çınar'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Koca delikanlı olan Çınar için "Maşallah baya yakışıklı", "Hangi ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 09:36 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 09:36
Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! Maşallah baya yakışıklı

Atv'nin yeni dizisi Can Borcu için beklenen gün geldi. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin başrol oyuncularından Bülent İnal ise yayın öncesi gündem oldu.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! Maşallah baya yakışıklı

Can Borcu dizisinde Mehmet karakterini canlandıran Bülent İnal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! Maşallah baya yakışıklı

BÜLEN İNAL KİMDİR?
Baba tarafından Arap ve Zaza kökenli, anne tarafından soyu Selçuklu Türklerine dayanana Bülent İnal, 19 Mayıs 1973'te Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde doğdu.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! Maşallah baya yakışıklı

Bir yıl Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuduktan sonra tiyatronun ağır basması sonucu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalına girdi.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! Maşallah baya yakışıklı

9 Eylül Üniversite'sinden mezun olan oyuncu, şimdiye dek birçok tiyatro oyunu yanı sıra Azad, Kurşun Yarası, Karayılan, Bitmeyen Şarkı, Tatar Ramazan ve Ihlamurlar Altında gibi 30 film ve dizide oynadı.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! Maşallah baya yakışıklı

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun özle hayatı da merak edildi. 2011 yılında evlendiği Melis İnal ile mutlu bir evlilik sürdüren İnal'ın oğlu Çınar'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! Maşallah baya yakışıklı

Koca delikanlı olan Çınar için "Maşallah baya yakışıklı", "Hangi ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! Maşallah baya yakışıklı

İşte Bülent İnal ve oğlu Çınar İnal...

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! Maşallah baya yakışıklı

Bülent İnal ve oğlu Çınar İnal