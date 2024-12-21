Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! “Maşallah baya yakışıklı”

Atv'nin yeni dizisi Can Borcu için beklenen gün geldi. Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin başrol oyuncularından Bülent İnal ise yayın öncesi gündem oldu.
Can Borcu dizisinde Mehmet karakterini canlandıran Bülent İnal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BÜLEN İNAL KİMDİR?
Baba tarafından Arap ve Zaza kökenli, anne tarafından soyu Selçuklu Türklerine dayanana Bülent İnal, 19 Mayıs 1973'te Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde doğdu.
Bir yıl Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuduktan sonra tiyatronun ağır basması sonucu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalına girdi.
9 Eylül Üniversite'sinden mezun olan oyuncu, şimdiye dek birçok tiyatro oyunu yanı sıra Azad, Kurşun Yarası, Karayılan, Bitmeyen Şarkı, Tatar Ramazan ve Ihlamurlar Altında gibi 30 film ve dizide oynadı.
Başarılı kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun özle hayatı da merak edildi. 2011 yılında evlendiği Melis İnal ile mutlu bir evlilik sürdüren İnal'ın oğlu Çınar'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Koca delikanlı olan Çınar için "Maşallah baya yakışıklı", "Hangi ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı.
İşte Bülent İnal ve oğlu Çınar İnal...
Bülent İnal ve oğlu Çınar İnal