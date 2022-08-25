Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil’le nasıl tanıştığını ilk kez açıkladı! “Yanında horlarım diye..."
Burcu Esmersoy, yakında evleneceği Nazım Akmandil'le uçakta tanıştığını açıkladı. Güzel sunucu, "Yanında horlarım diye başka koltuğa geçtim ama sonra pasaport kuyruğunda yeniden bir araya geldik" sözleriyle ise güldürdü.
Türkiye'nin en gözde isimlerinden Burcu Esmersoy, önceki akşam Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programında esprili kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
"Bir sabah 08.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım... 'Ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben' diye düşünerek başka yere oturdum. Uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık."
"Eskiden kendime 'medya maymunu' diyordum. Şimdi hoşuma gitmiyor söylediğim laf. Benim tercih ettiğim bir şey değildi, magazinin ihtiyaçlarına yönelikti. Malzemesizlikten kapının çalındığı zamanlar! Magazin programı sunmuş biri olarak magazinci arkadaşlara laf edecek bir insan değilim, kalp kırmadığı sürece, dürüstçe herkes her işi yapabilir. Sosyal medyayla güç benim elime geçti."