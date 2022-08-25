Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil’le nasıl tanıştığını ilk kez açıkladı! “Yanında horlarım diye..."

"Bir sabah 08.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım... 'Ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben' diye düşünerek başka yere oturdum. Uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık."