Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturuyor

İZERKEN ÇOK UTANDIM'

Sevgilisi hakkında "Çok aşığım, her an evlenebilirim" diyen 45 yaşındaki sunucu, gazetecilerin bu açıklamaları sorması üzerine önce "Çok utandım biliyor musunuz? Siz soruyorsunuz cevap vermiyorum ama orada çok hazırlıksız yakalandım. Çok mahcup oldum kendimde izlerken" dedi.