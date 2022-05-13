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Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturuyor

Burcu Esmersoy, sevgilisi Nazım Akmandil için söylediği "Her an evlilik olabilir, çok aşığım" sözü hatırlatılınca bombayı patlattı: "Bu yaz sonu evleniyorum!" 45 yaşındaki sunucu, böylece üçüncü kez nikah masasına oturacak.

AYDIN HAMZA EDITORYAL
13.05.2022 06:58 - Son Güncelleme: 13.05.2022 06:58
Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturuyor

Ünlü bir kadın giyim markası için koleksiyon hazırlayan Burcu Esmersoy, plaj koleksiyonunun tanıtımını önceki gün Bebek'teki bir mekanda yaptı.

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Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturuyor

Her zamanki gibi neşesi ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü sunucu, özel hayatıyla ilgili de bomba bir açıklama yaptı.

Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturuyor

Sevgilisi Nazım Akmandil'in hazırladığı koleksiyonu ilk gören kişi olduğunu dile getiren Burcu Esmersoy'a geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama hatırlatıldı.

Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturuyor

İZERKEN ÇOK UTANDIM'
Sevgilisi hakkında "Çok aşığım, her an evlenebilirim" diyen 45 yaşındaki sunucu, gazetecilerin bu açıklamaları sorması üzerine önce "Çok utandım biliyor musunuz? Siz soruyorsunuz cevap vermiyorum ama orada çok hazırlıksız yakalandım. Çok mahcup oldum kendimde izlerken" dedi.

Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturuyor

Burcu Esmersoy, muhabirlerin "Bize özel bir haber borçlusunuz" sözleri üzerine ise şu müjdeli açıklamayı yaptı: "Hadi söyleyeyim; bu yaz sonu evleniyorum."

Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturuyor

Bu arada güzel sunucu, ilk evliliğini İtalyan iş insanı Massimo Cusimano ile 2005 ile 2008 yılları arasında yapan güzel sunucu, 2018'de evlendiği Berk Suyabatmaz ile de 2019 yılında boşanmıştı.

Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturuyor

Esmersoy'un sevgilisi, Türkiye'de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı.

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