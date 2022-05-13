Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturuyor
Burcu Esmersoy, sevgilisi Nazım Akmandil için söylediği "Her an evlilik olabilir, çok aşığım" sözü hatırlatılınca bombayı patlattı: "Bu yaz sonu evleniyorum!" 45 yaşındaki sunucu, böylece üçüncü kez nikah masasına oturacak.
Ünlü bir kadın giyim markası için koleksiyon hazırlayan Burcu Esmersoy, plaj koleksiyonunun tanıtımını önceki gün Bebek'teki bir mekanda yaptı.
Sevgilisi Nazım Akmandil'in hazırladığı koleksiyonu ilk gören kişi olduğunu dile getiren Burcu Esmersoy'a geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama hatırlatıldı.
Burcu Esmersoy, muhabirlerin "Bize özel bir haber borçlusunuz" sözleri üzerine ise şu müjdeli açıklamayı yaptı: "Hadi söyleyeyim; bu yaz sonu evleniyorum."
Bu arada güzel sunucu, ilk evliliğini İtalyan iş insanı Massimo Cusimano ile 2005 ile 2008 yılları arasında yapan güzel sunucu, 2018'de evlendiği Berk Suyabatmaz ile de 2019 yılında boşanmıştı.
Esmersoy'un sevgilisi, Türkiye'de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı.