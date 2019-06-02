Kadir Doğulu açıkladı: Bunu bilinçli bir şekilde yapıyoruz!
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2 yıllık birlikteliklerini 3 yıl önce evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile bilinçli bir şekilde gözlerden uzak yaşamayı seçtiklerini söyledi.
02.06.2019 18:08
- Son Güncelleme: 02.06.2019 18:08
Şu sıralar 'Vuslat' dizisi ile ekranlara gelen yakışıklı oyuncu, "Mesleğimizden dolayı ekran önündeyiz ama özel hayatımızla göz önünde olmak zorunda değiliz. O yüzden bilinçli bir şekilde geri planda durduğumuz doğrudur. Ama bu demek değil ki, tepkiliyiz. O da olması gerektiği gibi oluyor. Ama gitmeyi tercih ettiğimiz yerlerde basınla karşılaşmıyoruz" açıklamasında bulundu.
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