Kadir Doğulu açıkladı: Bunu bilinçli bir şekilde yapıyoruz!

Şu sıralar 'Vuslat' dizisi ile ekranlara gelen yakışıklı oyuncu, "Mesleğimizden dolayı ekran önündeyiz ama özel hayatımızla göz önünde olmak zorunda değiliz. O yüzden bilinçli bir şekilde geri planda durduğumuz doğrudur. Ama bu demek değil ki, tepkiliyiz. O da olması gerektiği gibi oluyor. Ama gitmeyi tercih ettiğimiz yerlerde basınla karşılaşmıyoruz" açıklamasında bulundu.