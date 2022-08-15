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Haberler Saklambaç Bodrum'da lüks yatta sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu ile görüntülenen Özcan Deniz'in düşünceli halleri dikkat çekti

Bodrum'da lüks yatta sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu ile görüntülenen Özcan Deniz'in düşünceli halleri dikkat çekti

Önceki gün Bodrum'daki lüks bir yatta sevgilisi ve oğluyla görüntülenen Özcan Deniz'in düşünceli halleri dikkat çekti. Ünlü sanatçının 127 milyon TL'lik yatının kime ait olduğu da merak konusu oldu...

15.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 15.08.2022 06:57
Bodrum’da lüks yatta sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu ile görüntülenen Özcan Deniz’in düşünceli halleri dikkat çekti

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldıktan sonra Bodrum'da denize açıldı.

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Bodrum’da lüks yatta sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu ile görüntülenen Özcan Deniz’in düşünceli halleri dikkat çekti

Bonita II' isimli lüks bir yatta objektiflere takılan Deniz'in yanında sevgilisi Samar Dadgar ile eski evliliğinden olan oğlu Kuzey de vardı.

Bodrum’da lüks yatta sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu ile görüntülenen Özcan Deniz’in düşünceli halleri dikkat çekti

Eski eşi Feyza Aktan'la nafaka ve velayet nedeniyle davalık olan Özcan Deniz, mavi sularda stres attı.

Bodrum’da lüks yatta sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu ile görüntülenen Özcan Deniz’in düşünceli halleri dikkat çekti

Bir ara oğlunu sevgilisinin kucağına veren ünlü sanatçı, ortaya çıkan görüntüyle "Kuzey ile cici annesini birbirine alıştırıyor" dedirtti.

Bodrum’da lüks yatta sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu ile görüntülenen Özcan Deniz’in düşünceli halleri dikkat çekti

YATIN SAHİBİ Mİ?
Özcan Deniz'in tatile çıktığı yat ise dikkat çekiciydi.

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