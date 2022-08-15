Bodrum'da lüks yatta sevgilisi Samar Dadgar ve oğlu ile görüntülenen Özcan Deniz'in düşünceli halleri dikkat çekti
Önceki gün Bodrum'daki lüks bir yatta sevgilisi ve oğluyla görüntülenen Özcan Deniz'in düşünceli halleri dikkat çekti. Ünlü sanatçının 127 milyon TL'lik yatının kime ait olduğu da merak konusu oldu...
15.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 15.08.2022 06:57
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldıktan sonra Bodrum'da denize açıldı.
Bonita II' isimli lüks bir yatta objektiflere takılan Deniz'in yanında sevgilisi Samar Dadgar ile eski evliliğinden olan oğlu Kuzey de vardı.
Eski eşi Feyza Aktan'la nafaka ve velayet nedeniyle davalık olan Özcan Deniz, mavi sularda stres attı.