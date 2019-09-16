Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten olay paylaşım! Sosyal medyaya damga vurdu...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Züleyha' karakterini canlandıran, ekranların güzel yıldızı Hilal Altınbilek'ten olay paylaşım... Ünlü oyuncu, önceki gün paylaştığı havalı kareyle Instagram'a damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncusu Hilal Altınbilek'in güzelliğine övgü yağdı. İşte haberin detayları ve 16 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...
16.09.2019 07:58
- Son Güncelleme: 16.09.2019 07:58
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