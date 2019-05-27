Kayahan'ın eşi İpek Açar ile sevgilisi Alper Kömürcü'den sürpriz karar: Evleniyoruz! İşte İpek Açar'ın sevgilisi...

Usta sanatçı Kayahani kanser hastalığı nedeniyle 3 Nisan 2015 yılında hayata gözlerini yumdu. Kayahan'ın eşi İpek Açar, eşinin şarkılarını günümüzde de yaşatmaya devam ediyor. Bir süredir Alper Kömürcü ile birlikte olan İpek Açar'dan sürpriz açıklama geldi. İpek Açar-Alper Kömürcü çifti, evlilik hazırlıklarına başladı.

İpek Açar, "Tam bir tarih yok ama yakın bir zamanda sizlere sürprizimiz olacak" derken, Kömürcü ise, "Yakın zamanda evleneceğiz" açıklamasını yaptı. İşte İpek Açar'ın sevgilisi Alper Kömürcü...