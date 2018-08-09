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Barış Murat Yağcı'nın İrem Derici ile aşk yaşadığı iddialarına verdiği sert cevap

9 Ağustos 2018 Perşembe, 15:34:37 Güncelleme: 15:40:13
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Barış Murat Yağcının İrem Derici ile aşk yaşadığı iddialarına verdiği sert cevap

Bir dönem İrem Derici ile aşk yaşadığı konuşulan Barış Murat Yağcı, iddialara canlı yayında yanıt verdi. İşte Barış Murat Yağcı'nın konuşmasından kesitler...

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Barış Murat Yağcının İrem Derici ile aşk yaşadığı iddialarına verdiği sert cevap

"Boyum 1.99 cm., ayakkabı ile 2,01 cm. Türkiye'de modellik yapmıyorum. Çünkü Türkiye erkek modeller için çok iyi bir market değil.

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Barış Murat Yağcının İrem Derici ile aşk yaşadığı iddialarına verdiği sert cevap

İtalya, Fransa varken neden burada modellik yapayım ki? Orada büyük bir marka ile çalışıyorsunuz burada ona yakın bir marka yok.

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Barış Murat Yağcının İrem Derici ile aşk yaşadığı iddialarına verdiği sert cevap

Fashion Week'e gitseniz asgari ücretin üçte biri para veriyorlar. Gerek yok yani...

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Barış Murat Yağcının İrem Derici ile aşk yaşadığı iddialarına verdiği sert cevap

Sektöre ilk girdiğimizde uzun boyun, dövmelerin ya da boylu bir adam olmanın dezavantajlarını yaşadım.

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