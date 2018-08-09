Barış Murat Yağcının İrem Derici ile aşk yaşadığı iddialarına verdiği sert cevap

Bir dönem İrem Derici ile aşk yaşadığı konuşulan Barış Murat Yağcı, iddialara canlı yayında yanıt verdi. İşte Barış Murat Yağcı'nın konuşmasından kesitler...
"Boyum 1.99 cm., ayakkabı ile 2,01 cm. Türkiye'de modellik yapmıyorum. Çünkü Türkiye erkek modeller için çok iyi bir market değil.
İtalya, Fransa varken neden burada modellik yapayım ki? Orada büyük bir marka ile çalışıyorsunuz burada ona yakın bir marka yok.
Fashion Week'e gitseniz asgari ücretin üçte biri para veriyorlar. Gerek yok yani...
Sektöre ilk girdiğimizde uzun boyun, dövmelerin ya da boylu bir adam olmanın dezavantajlarını yaşadım.