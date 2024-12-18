Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! “Cerkutay sırılsıklam aşık”

Çağrı Şensoy, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Cerkutay karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Dizide sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Şensoy, oyunculuk yeteneği ile sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Şensoy'un eşiyle yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Şensoy'un romantik paylaşımları, sosyal medyayı sallarken "Cerkutay sırılsıklam aşık", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.
Ünlü oyuncunun geçen sene nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şoke oldu.
İşte Çağrı Şensoy'un eşiyle yaptığı sosyal medya paylaşımları başta olmak üzere ünlülerin aşkları...
Çağrı Şensoy ve eşi Buse Arslan
BUSE ARSLAN KİMDİR?
Buse Arslan, 29 Aralık 1992'de İstanbul'da doğdu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü mezunu olan Arslan üniversite eğitimini sürdürürken televizyon dizilerinde rol almaya başladı.
Arslan, Beykent Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesinde Oyunculuk Bölümü üzerinde master yaptı.
Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Akasya Durağı adlı dizi ile adım attı. Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever isimli dizilerde rol aldı.