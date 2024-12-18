PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Galerileri

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! “Cerkutay sırılsıklam aşık”

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Cerkutay karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Çağrı Şensoy, başarılı performansıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla gündeme geldi. Şensoy'un geçen sene nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şoke oldu. İşte Çağrı Şensoy'un Kuruluş Osman dizisinde birlikte rol aldığı güzeller güzeli oyuncu eşi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:05 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:05
Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Çağrı Şensoy, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Cerkutay karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Dizide sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Şensoy, oyunculuk yeteneği ile sık sık adından söz ettirdi.

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Ünlü oyuncu şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Şensoy'un eşiyle yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Şensoy'un romantik paylaşımları, sosyal medyayı sallarken "Cerkutay sırılsıklam aşık", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Ünlü oyuncunun geçen sene nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şoke oldu.

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

İşte Çağrı Şensoy'un eşiyle yaptığı sosyal medya paylaşımları başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Çağrı Şensoy ve eşi Buse Arslan

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

BUSE ARSLAN KİMDİR?
Buse Arslan, 29 Aralık 1992'de İstanbul'da doğdu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü mezunu olan Arslan üniversite eğitimini sürdürürken televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Arslan, Beykent Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesinde Oyunculuk Bölümü üzerinde master yaptı.

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Akasya Durağı adlı dizi ile adım attı. Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever isimli dizilerde rol aldı.

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Aygül Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Çağrı Şensoy ve eşi Buse Arslan

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Yiğit Uçan ve eşi Betül Uçan

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Alma Terziç ve Murat Saraçoğlu

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Burak Çelik ve Ece Bayrak

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay

Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! Cerkutay sırılsıklam aşık

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay