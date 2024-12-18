Aşkı Kuruluş Osman’da buldu! Çağrı Şensoy’un oyuncu eşiyle yaptığı paylaşımlara yorum yağdı! “Cerkutay sırılsıklam aşık”

İşte Çağrı Şensoy'un eşiyle yaptığı sosyal medya paylaşımları başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Akasya Durağı adlı dizi ile adım attı. Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever isimli dizilerde rol aldı.