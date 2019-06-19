Zerrin Özer'in menajeri ile Murat Akın'ın annesi canlı yayında... Zerrin Özer: Kendime inanamıyorum!

Yaşanan olaylar sonucunda Zerrin Hanım dün öğle saatlerinde boşanma kararı aldı. Anlatılanlarla karşımdaki Murat bambaşka bir insan. Murat Akıncı o kadar beyefendi bir şekilde karşıladı ki, 'Zerrin sen üzülme. Sen nasıl mutlu olacaksan ben onu yaparım' dedi. Avukatıma gelip, boşanma davası için vekaleti imzaladı. Benim bu noktada adama söyleyebileceğim hiçbir şey yok.