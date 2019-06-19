Zerrin Özer'in menajeri ile Murat Akın'ın annesi canlı yayında... Zerrin Özer: Kendime inanamıyorum!
Zerrin Özer, geçtiğimiz Pazar günü Murat Akıncı ile nikah masasına oturmuştu. Murat Akıncı, hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialarının ardından jet hamleyle evliliğini bitirme kararı alan Zerrin Özer, panik atarak geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Usta sanatçı Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan ve Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Ünal, bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanıp yaşananları canlı yayında anlattılar...
Zerrin Özer, 16 Haziran Pazar günü Murat Akıncı ile nikah masasına oturmuştu. Akıncı, hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialı evliliği bitirdi. Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra boşanmaya karar verdi. Ünlü sanatçının menajeri Kemal Aslan ve Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Ünal, bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanıp yaşananları canlı yayında anlattılar...
Yaşanan olaylar sonucunda Zerrin Hanım dün öğle saatlerinde boşanma kararı aldı. Anlatılanlarla karşımdaki Murat bambaşka bir insan. Murat Akıncı o kadar beyefendi bir şekilde karşıladı ki, 'Zerrin sen üzülme. Sen nasıl mutlu olacaksan ben onu yaparım' dedi. Avukatıma gelip, boşanma davası için vekaleti imzaladı. Benim bu noktada adama söyleyebileceğim hiçbir şey yok.
Kendi şirketini 420 bin TL dolandıran bir kadın çıkmış, 'Murat Akıcı sahte bir insan' diyor. Ee sen nesin? Adam beraat etmiş. O kararı yayınladınız mı? Hayır.. O zaman konuşmayacağız. Murat Akıncı için açılan bir dava yok. Ama Murat Bey, hemen yasal hakkını kullanmaya başladı. Adam evinde oturuyor, kaçmıyor.Ben ne söyleyebilirim?
Murat Akıncı 3 yıllık süre içerisinde Zerrin'e 1 kuruş harcatmadı biliyor musunuz? Evine de o baktı, Zerrin'e de o baktı. Adam evden ayrıldı. Zerrin, hastanedeyken beni sürekli aradı. Zerrin Özer, severek ayrılıyor. Bence sular durulduktan sonra Zerrin ile yeniden bir araya gelmeleri çok mümkün. 36 saat evli kaldıkları için 'Evliliğin iptali' davası açıyoruz. Zerrin o kadınları dinledikten sonra 'Kendime inanamıyorum' dedi."