Aşka gelen Esra Bilgiç’ten Faruk Sabancı paylaşımı! İşte aşkın ilk karesi!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Esra Bilgiç, birkaç ay önce Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında kural bozdu. Ünlü oyuncu sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu.

DJ ve prodüktör sevgilisi Sabancı ile teknede kamera karşısına geçen Bilgiç, yaptığı bu paylaşıma nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Ünlü çiftin aşk dolu pozlarına binlerce beğeni ve "Çok yakışıyorsunuz", "Maşallah", "Hep mutlu olun" gibi yorumlar geldi.