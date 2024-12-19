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Aşka gelen Esra Bilgiç’ten Faruk Sabancı paylaşımı! İşte aşkın ilk karesi!

Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında kural bozdu. Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı ile ilk kez paylaşımda bulundu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin romantik pozuna beğeni yağdı. İşte aşkın ilk karesi...

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 11:05 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 11:05
Aşka gelen Esra Bilgiç’ten Faruk Sabancı paylaşımı! İşte aşkın ilk karesi!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Esra Bilgiç, birkaç ay önce Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aşka gelen Esra Bilgiç’ten Faruk Sabancı paylaşımı! İşte aşkın ilk karesi!

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında kural bozdu. Ünlü oyuncu sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu.

Aşka gelen Esra Bilgiç’ten Faruk Sabancı paylaşımı! İşte aşkın ilk karesi!

DJ ve prodüktör sevgilisi Sabancı ile teknede kamera karşısına geçen Bilgiç, yaptığı bu paylaşıma nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Aşka gelen Esra Bilgiç’ten Faruk Sabancı paylaşımı! İşte aşkın ilk karesi!

Ünlü çiftin aşk dolu pozlarına binlerce beğeni ve "Çok yakışıyorsunuz", "Maşallah", "Hep mutlu olun" gibi yorumlar geldi.

Aşka gelen Esra Bilgiç’ten Faruk Sabancı paylaşımı! İşte aşkın ilk karesi!

İşte Esra Bilgiç'in o paylaşımı...

Aşka gelen Esra Bilgiç’ten Faruk Sabancı paylaşımı! İşte aşkın ilk karesi!

NE OLMUŞTU?
Esra Bilgiç, geçtiğimiz aylarda "Ufukta bir evlilik gözüküyor mu?" sorusuna "Daha çok erken arkadaşlar" şeklinde karşılık vermişti.

Aşka gelen Esra Bilgiç’ten Faruk Sabancı paylaşımı! İşte aşkın ilk karesi!

Faruk Sabancı