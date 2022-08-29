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Haberler Saklambaç Almeda Abazi'nin eşi Tolgahan Sayışman adeta holdinge dönüştü! Kızı Alina'nın adını verdiği yatırımda dur durak bilmiyor

Almeda Abazi'nin eşi Tolgahan Sayışman adeta holdinge dönüştü! Kızı Alina'nın adını verdiği yatırımda dur durak bilmiyor

Oyunculuğun ardından yapımcılığa da soyunan Tolgahan Sayışman, ticarette dur durak bilmiyor. Ünlü oyuncu, Fethiye'de yedi villalık bir inşaata başladı. Siteye kızı 'Alina'nın adını veren Sayışman, diğer yatırımlarıyla da adeta bir holdinge dönüştü!

UFUK ÖZCAN
29.08.2022 06:56 - Son Güncelleme: 29.08.2022 06:56
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman adeta holdinge dönüştü! Kızı Alina’nın adını verdiği yatırımda dur durak bilmiyor

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, aile hayatındaki başarısını iş hayatına da taşımıştı.

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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman adeta holdinge dönüştü! Kızı Alina’nın adını verdiği yatırımda dur durak bilmiyor

Bir tekstil firması kuran ünlü oyuncu, ticari zekasını konuşturmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman adeta holdinge dönüştü! Kızı Alina’nın adını verdiği yatırımda dur durak bilmiyor

Türkiye'nin en önemli ilk 10 jönü arasında kabul edilen Sayışman, oyunculuğunun yanı sıra yapımcı olarak da 2022 yılına hızlı bir giriş yapmıştı.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman adeta holdinge dönüştü! Kızı Alina’nın adını verdiği yatırımda dur durak bilmiyor

Önce "Aynasız Haluk" filminin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Tolgahan Sayışman daha sonra dijital için "Limit" isimli bir film daha çekmişti.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman adeta holdinge dönüştü! Kızı Alina’nın adını verdiği yatırımda dur durak bilmiyor

Yapımcılığa büyük giriş yapan yakışıklı oyuncu, ticarette de dur durak bilmiyor.

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