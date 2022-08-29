Almeda Abazi'nin eşi Tolgahan Sayışman adeta holdinge dönüştü! Kızı Alina'nın adını verdiği yatırımda dur durak bilmiyor
Oyunculuğun ardından yapımcılığa da soyunan Tolgahan Sayışman, ticarette dur durak bilmiyor. Ünlü oyuncu, Fethiye'de yedi villalık bir inşaata başladı. Siteye kızı 'Alina'nın adını veren Sayışman, diğer yatırımlarıyla da adeta bir holdinge dönüştü!
29.08.2022 06:56 - Son Güncelleme: 29.08.2022 06:56
Türkiye'nin en önemli ilk 10 jönü arasında kabul edilen Sayışman, oyunculuğunun yanı sıra yapımcı olarak da 2022 yılına hızlı bir giriş yapmıştı.
Önce "Aynasız Haluk" filminin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Tolgahan Sayışman daha sonra dijital için "Limit" isimli bir film daha çekmişti.