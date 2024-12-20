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78 yaşındaki Ajda Pekkan'nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

Süperstar lakaplı ünlü şarkıcı Ajda Pekkan yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının ilerlemiş yaşına rağmen gençlere taş çıkaran sahne performansının sırrı ise ortaya çıktı. Bakın 78 yaşındaki Ajda Pekkan her sahne öncesi kuliste neler yapıyor!

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 08:56 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 08:56
78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

1970'lerden bu yana Süperstar lakabıyla müzik listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle sık sık adından söz ettirdi.

78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

Ünlü şarkıcının ilerlemiş yaşına rağmen gençlere taş çıkaran sahne performansının sırrı ise ortaya çıktı.

78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

Sabah'ta yer alan habere göre; her konserinden önce sıkı bir çalışma içerisine giren 78 yaşındaki sanatçı, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine binip ter atıyor.

78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

Böylece sahneye daha zinde ve enerjik çıkıyor. Pekkan'ın şehir dışı konserlerinde de mutlaka kulisine kondisyon bisikletini götürdüğü öğrenildi.

78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

Öte yandan Ajda Pekkan'ın kulis istekleri de ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının kuliste olmazsa olmazları: Çin çayı, diyet bisküvileri, salatalık.

78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

ÜNLÜLERİN KULİS İSTEKLERİ
Peki sahne diğer ünlü isimler sahneye çıkmadan önce kulislerinde neler istiyor? Gelin Sibel Can'dan Hadise'ye Gökhan Türkmen'den Demet Akalın'a ünlülerin kulis isteklerine birlikte bakalım...

78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

Sibel Can

Gözleme, beyaz peynir, diyet kola

78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

Demet Akalın

Taze sıkılmış meyvesuyu, kola, enerji içeceği

78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

Bülent Ersoy

Muz

78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

Candan Erçetin

Bal ve ılık su

78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

Tarkan

Antep fıstığı

78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

Serdar Ortaç

Kuruyemiş

78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

Hadise

Badem, ceviz, çeşitli bitki çayları, limon, zencefil, Türk kahvesi

78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

Gökhan Türkmen

Yeşil elma