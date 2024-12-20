78 yaşındaki Ajda Pekkan’nın kulis sırrı ağızları açık bıraktı!

1970'lerden bu yana Süperstar lakabıyla müzik listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcının ilerlemiş yaşına rağmen gençlere taş çıkaran sahne performansının sırrı ise ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; her konserinden önce sıkı bir çalışma içerisine giren 78 yaşındaki sanatçı, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine binip ter atıyor.
Böylece sahneye daha zinde ve enerjik çıkıyor. Pekkan'ın şehir dışı konserlerinde de mutlaka kulisine kondisyon bisikletini götürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Ajda Pekkan'ın kulis istekleri de ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının kuliste olmazsa olmazları: Çin çayı, diyet bisküvileri, salatalık.
ÜNLÜLERİN KULİS İSTEKLERİ
Peki sahne diğer ünlü isimler sahneye çıkmadan önce kulislerinde neler istiyor? Gelin Sibel Can'dan Hadise'ye Gökhan Türkmen'den Demet Akalın'a ünlülerin kulis isteklerine birlikte bakalım...
Sibel Can
Gözleme, beyaz peynir, diyet kola
Demet Akalın
Taze sıkılmış meyvesuyu, kola, enerji içeceği
Bülent Ersoy
Muz
Candan Erçetin
Bal ve ılık su