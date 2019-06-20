İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener'den şok karar! 300 gün engelini aşar aşmaz...

Demet Şener, sürpriz kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Evlilik kararım inat değil. Evlilik sözleşmesi falan da yok, gayet aşkla evleniyoruz. Bir inatla evlenir mi insan? Ailem ve çocuklarım da nikahımda yanımda olacak. Nikahta elbette ki gelinlik giyeceğim. Hamile değilim, yeniden anne olup olmayacağım sürpriz olsun. Çocuklarım da benimle yaşamaya devam edecek. Daha fazla detay vermek istemiyorum."