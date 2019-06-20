İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener'den şok karar! 300 gün engelini aşar aşmaz...
Demet Şener, geçtiğimiz Mart ayında 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'dan boşandı. Kendisinden 8 yaş küçük Cenk Küpeli ile birlikte olan Demet Şener, şok eden bir karar verdi! Boşandıktan sonra kanunen 300 gün beklemesi gereken Şener, mahkemeye hamile olmadığına dair rapor sunarak evliliğin önündeki tek engeli de aştı. Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin düğün tarihi ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
DEMET ŞENER İLE CENK KÜPELİ YARIN EVLENİYOR!
4 Mart'ta boşanan Şener, hamile olmadığına dair rapor alıp mahkemeye müracaat ederek İddet Müddeti'ni (boşandıktan sonra 300 gün bekleme zorunluluğu) kaldırtmıştı. Demet Şener ile Cenk Küpeli, yarın Hotel Les Ottomans'ta bir ömür mutluluğa 'Evet' diyecek.
Demet Şener, sürpriz kararıyla ilgili şunları söyledi:
"Evlilik kararım inat değil. Evlilik sözleşmesi falan da yok, gayet aşkla evleniyoruz. Bir inatla evlenir mi insan? Ailem ve çocuklarım da nikahımda yanımda olacak. Nikahta elbette ki gelinlik giyeceğim. Hamile değilim, yeniden anne olup olmayacağım sürpriz olsun. Çocuklarım da benimle yaşamaya devam edecek. Daha fazla detay vermek istemiyorum."