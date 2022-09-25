76 yaşındaki ablası Ajda Pekkan gibi yıllara meydan okuyan 73 yaşındaki sanatçı Semiramis Pekkan görüntüsüyle olay oldu
Yıllar sonra müziğe dönen Semiramis Pekkan, görüntüsüyle olay oldu. Tıpkı 76 yaşındaki ablası Ajda Pekkan gibi yıllara meydan okuyan 73 yaşındaki sanatçının sırrı ise şöyle: Alkali tipi beslenme düzenini benimsiyor, bol su içip uzun yürüyüşler yapıyor.
25.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 25.09.2022 06:59
76 yaşındaki Süperstar'dan sonra şimdi de yıllar sonra müziğe geri dönüş yapan Semiramis Hanım, görüntüsüyle olay oldu.
73 yaşındaki Semiramis Pekkan, dillere marş olan "Bana Yalan Söylediler" şarkısını neredeyse 50 sene sonra yeniden seslendirdi.
Şarkısı için yepyeni fotoğraflar çektiren Pekkan, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Ajda Pekkan'ı aratmadı. Semiramis Pekkan'ın sırrı ise düzenli hayat...
HURMA OLMAZSA OLMAZ
Uykusundan yeme düzenine kadar her şeyine çok dikkat eden Semiramis Hanım, 'alkali' tipi besleniyor.