Acun Ilıcalı yeni sevgilisi 20'lik Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Çağla Ayça Altunkaya ne iş yapıyor?
Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı'nın aşk hayatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile birlikte görüntülendi. En son adı Itır Esen'le anılan ve iddiaları kesin olarak yalanlayan Acun Ilıcalı kendisinden tam 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile birlikte Çeşme'de görüntülendi. Çağla Ayça Altunkaya kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Sosyal medya bu konuyla ilgili çalkalanıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı şu yorumda bulunmuştu: ''Acun'un sarışın aşkı hiç bitmeyecek galiba." şeklinde yorum yaptı.
Diğer bir kullanıcı ise "Şeyma Subaşı bölüm iki başlıyor. Çok benziyor Şeyma Subaşı'na" ifadelerini kullandı. Peki Acun Ilıcalı yeni sevgilisi 20'lik Çağla Ayça Altunkaya kimdir?
Acun Ilıcalı yeni sevgilisi 20'lik Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Çağla Ayça Altunkaya ne iş yapıyor? Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile görüntülendi. Peki Çağla Ayça Altunkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağla Ayça Altunkaya instagram hesabı var mı? Sizler için araştırdık... Acun Ilıcalı, önce 20 yaşında ki genç sevgilisi Çağla Ayça ile birlikte Çeşme'de görünütlendi. Önce motorla sürat teknesinin olduğu marinaya geldi. Marinada kısa bir süre kalan çiftin yanına İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç da katıldı.
ACUN VE ÇAĞLA NASIL GÖRÜNTÜLENDİ?
Amerika'nın Miami şehrinde tatilde olan Acun, bir sarışın güzelle motora binerken görüntülenmişti. Bu sarışın güzel herkes tarafından merak edilmişti. Sosyal medya bu konuyla ilgili çalkalanıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı şu yorumda bulunmuştu: ''Acun'un sarışın aşkı hiç bitmeyecek galiba." şeklinde yorum yaptı.