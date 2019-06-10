Acun Ilıcalı yeni sevgilisi 20'lik Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Çağla Ayça Altunkaya ne iş yapıyor?

Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı'nın aşk hayatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile birlikte görüntülendi. En son adı Itır Esen'le anılan ve iddiaları kesin olarak yalanlayan Acun Ilıcalı kendisinden tam 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile birlikte Çeşme'de görüntülendi. Çağla Ayça Altunkaya kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Sosyal medya bu konuyla ilgili çalkalanıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı şu yorumda bulunmuştu: ''Acun'un sarışın aşkı hiç bitmeyecek galiba." şeklinde yorum yaptı.

Diğer bir kullanıcı ise "Şeyma Subaşı bölüm iki başlıyor. Çok benziyor Şeyma Subaşı'na" ifadelerini kullandı. Peki Acun Ilıcalı yeni sevgilisi 20'lik Çağla Ayça Altunkaya kimdir?

10.06.2019 11:05 - Son Güncelleme: 10.06.2019 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





