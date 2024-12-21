7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten İdo Tatlıses’e özel paylaşım! “Sen bir yana dünya bir yana”

Geçen aylarda sorun yaşadığı büyük oğlu Ahmet Tatlı ile arasındaki buzları eriten İbrahim Tatlıses, son olarak 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti.
Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımı yaptığını dile getirirken ünlü şarkıcı "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey" demişti.
Çocuklarıyla ilgili sık sık açıklamalar yapan İbrahim Tatlıses, bu kez kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses ile gündeme geldi.
İdo Tatlıses'in yeni şarkısını Instagram'dan paylaşan İbrahim Tatlıses, "İdo'can sen bir yana dünya bir yana... Baban hep yanında" yazdı.
İşte İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e destek paylaşımı...
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak'a gönderme yapmıştı.
Tatlıses, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım. Bir kişi hariç. Melek de benim kızım Urfa'da da iki kızım 3 tane kızım var.
Dördünü saymıyorum. Elif Ada zaten bebek. Ben 72 yaşındayım hala çalışıyorum. Bana ne yaptılarsa çocukları aynen onlara yapsın."
Tatlıses, gazetecilerin oğlunuz İdo'nun "Adamlığı babamdan öğrendim" sözlerini hatırlatması üzerine ise "Adam olduğu için öğrenmiş. İdo adamdır" demişti.
Açıklamalarıyla kısa sürede gündem olan İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak hakkında söyledikleri sosyal medyada tepki çekmişti.