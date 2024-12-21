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7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten İdo Tatlıses’e özel paylaşım! “Sen bir yana dünya bir yana”

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, evlatları ve torunlarıyla yaşadığı problemlerle gündem olmuştu. İlk olarak büyük oğlu Ahmet Tatlı ile arası bozulan İbrahim Tatlıses, daha sonra 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile sorun yaşamıştı. Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımı yaptığını dile getirmişti. Tatlıses bu kez kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses ile gündeme geldi. İdo'ya özel bir paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, "Sen bir yana dünya bir yana" dedi.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 12:39 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 12:39
7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten İdo Tatlıses’e özel paylaşım! Sen bir yana dünya bir yana

Geçen aylarda sorun yaşadığı büyük oğlu Ahmet Tatlı ile arasındaki buzları eriten İbrahim Tatlıses, son olarak 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten İdo Tatlıses’e özel paylaşım! Sen bir yana dünya bir yana

Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımı yaptığını dile getirirken ünlü şarkıcı "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey" demişti.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten İdo Tatlıses’e özel paylaşım! Sen bir yana dünya bir yana

Çocuklarıyla ilgili sık sık açıklamalar yapan İbrahim Tatlıses, bu kez kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses ile gündeme geldi.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten İdo Tatlıses’e özel paylaşım! Sen bir yana dünya bir yana

İdo Tatlıses'in yeni şarkısını Instagram'dan paylaşan İbrahim Tatlıses, "İdo'can sen bir yana dünya bir yana... Baban hep yanında" yazdı.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten İdo Tatlıses’e özel paylaşım! Sen bir yana dünya bir yana

İşte İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e destek paylaşımı...

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten İdo Tatlıses’e özel paylaşım! Sen bir yana dünya bir yana

NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak'a gönderme yapmıştı.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten İdo Tatlıses’e özel paylaşım! Sen bir yana dünya bir yana

Tatlıses, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım. Bir kişi hariç. Melek de benim kızım Urfa'da da iki kızım 3 tane kızım var.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten İdo Tatlıses’e özel paylaşım! Sen bir yana dünya bir yana

Dördünü saymıyorum. Elif Ada zaten bebek. Ben 72 yaşındayım hala çalışıyorum. Bana ne yaptılarsa çocukları aynen onlara yapsın."

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten İdo Tatlıses’e özel paylaşım! Sen bir yana dünya bir yana

Tatlıses, gazetecilerin oğlunuz İdo'nun "Adamlığı babamdan öğrendim" sözlerini hatırlatması üzerine ise "Adam olduğu için öğrenmiş. İdo adamdır" demişti.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’ten İdo Tatlıses’e özel paylaşım! Sen bir yana dünya bir yana

Açıklamalarıyla kısa sürede gündem olan İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak hakkında söyledikleri sosyal medyada tepki çekmişti.