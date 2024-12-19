28 yaşındaki fenomen Neşe Özkan’dan acı haber! Estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, katıldığı bir yarışma programından sonra adını geniş kitlelere duyurdu. Evli ve iki çocuk annesi Özkan'dan acı haber geldi.
Instagram fenomeni Neşe Özkan estetik operasyon sırasında vefat etti. Instagram fenomeni Neşe Özkan'ın karın germe ameliyat ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia edildi.
Yakın arkadaşı Kadir Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Neşe Özkan'ın ölüm haberini doğruladı ve sevenlerinden dua istedi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Kadir Ezildi şu ifadelere yer verdi: "Dünya bu kadar yalan, hepinizden dua istiyorum. Allah ailesine sabır versin. Ölüm ani dünya fani"
NEŞE ÖZKAN KİMDİR?
1996 yılında dünyaya gelen Neşe Özkan aslen Trabzonludur. 26 yaşında olan anestezi teknikerliği ön lisans mezunu Neşe Özkan, 2 çocuk annesi ve evlidir.