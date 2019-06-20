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Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor

Televizyonculuğun en başarılı yüzlerinden olan Esra Erol, yine şaşırttı. Kendisi hakkında ortaya çıkan o gerçek, milyonları hayretler içinde bıraktı. Hayranları tarafından kendisi hakkında özel bilgileri merak edilen Esra Erol yine olay oldu. Birçok ünlü çalkantılı hayatları, lüks arabaları ile gündeme gelirken Esra Erol, memleketi ile olay oldu. Esra Erol aslen nereli? Duyanların tahmin dahi edemediği gerçek hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri.

20.06.2019 00:22 - Son Güncelleme: 20.06.2019 00:34
Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol'un memleketini duyanlar inanamıyor

Esra Erol aslen nereli? Başarılı sunucunun asıl memleketini gören hayranlarını küçük dilini yutuyor. İşte birbirinden ünlü yıldızların gerçek memleketleri...

Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol'un memleketini duyanlar inanamıyor

Furkan Palalı - Konya

Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol'un memleketini duyanlar inanamıyor

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol'un memleketini duyanlar inanamıyor

Özgür Çevik - Ankara

Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol'un memleketini duyanlar inanamıyor

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