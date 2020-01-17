Zinde tutan ve enerji verenler besinler nelerdir? Bunları tükettiğinizde tüm hayatınız değişecek!

Sabahları güne enerjisiz ve yorgun mu başlıyorsunuz? Toplu taşımayı uyku yeri olarak görenlerden misiniz? Gün içerisinde enerji düşüklüğünüz devam ediyor mu? İHarvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre gün boyu zinde kalmamızın en önemli sırrı tükettiğimiz besinlerden de geçiyor. Peki, gün boyu zinde kalmamızı sağlayacak olan besinler hangileri? İşte Harvardlı araştırmacılara göre gün boyu zinde ve dinç kalmamızı sağlayacak o besinler… Yapılan araştırmalara göre, bir çeyrek fincan kahvenin etkisi büyük fincanlardakinden etkili.

17.01.2020 14:17 - Son Güncelleme: 17.01.2020 14:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





