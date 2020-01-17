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Zinde tutan ve enerji verenler besinler nelerdir? Bunları tükettiğinizde tüm hayatınız değişecek!

Sabahları güne enerjisiz ve yorgun mu başlıyorsunuz? Toplu taşımayı uyku yeri olarak görenlerden misiniz? Gün içerisinde enerji düşüklüğünüz devam ediyor mu? İHarvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre gün boyu zinde kalmamızın en önemli sırrı tükettiğimiz besinlerden de geçiyor. Peki, gün boyu zinde kalmamızı sağlayacak olan besinler hangileri? İşte Harvardlı araştırmacılara göre gün boyu zinde ve dinç kalmamızı sağlayacak o besinler… Yapılan araştırmalara göre, bir çeyrek fincan kahvenin etkisi büyük fincanlardakinden etkili.

17.01.2020 14:17 - Son Güncelleme: 17.01.2020 14:17
Zinde tutan ve enerji verenler besinler nelerdir? Bunları tükettiğinizde tüm hayatınız değişecek!

Tüm gün eve gidip uyumanın hayalini mi kuruyorsunuz? Toplu taşıma araçlarında sadece uyuyor musunuz? Enerjiniz daimi olarak düşük mü? Bu durum bir takım problemlerin göstergesi olabilir. Ayrıca bu tür durumlardan kurtulmak sizin elinizde olabilir. Nasıl mı? Tabi ki tükettiğiniz yiyeceklerle ve içeceklerle. Sizi gün boyu zinde tutacak gıdaları tükettiğiniz vakit, bünyenizi desteklemiş olacaksınız. Söylemesi kolay ama zinde tutan besinler neler peki? İşte sizi günboyu zinde tutacak, enerji veren besinler.

Zinde tutan ve enerji verenler besinler nelerdir? Bunları tükettiğinizde tüm hayatınız değişecek!

Kahveden alınan kafein yerine çaydan alınan kafein daha faydalıdır. Gün içerisinde kahve tüketmek yerine yeşil çay tüketebilirsiniz.

Zinde tutan ve enerji verenler besinler nelerdir? Bunları tükettiğinizde tüm hayatınız değişecek!

Uyku alımınızı yeterince tamamlamanıza rağmen yorgun hissediyorsanız demir eksikliğinden şüphelenmeniz gerekebilir.

Zinde tutan ve enerji verenler besinler nelerdir? Bunları tükettiğinizde tüm hayatınız değişecek!

Demir bakımından güçlü barbunya, fasulye, ıspanak veya bır kaşık pekmez tüketmek bu soruna çözüm olabilir.

Zinde tutan ve enerji verenler besinler nelerdir? Bunları tükettiğinizde tüm hayatınız değişecek!

Kuru üzümle bir avuç çerez ya da tam tahıllı ekmeğin üzerine sürülmüş fıstık ezmesi hem sağlıklı hem de vücudun enerji ihtıyacını karşılayan gıdalar arasında yer alıyor.

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