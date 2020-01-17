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Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan mucize tavsiye

Kilo vermek günümüzün en büyük problemlerinden biri. Sağlık konusunda en çok gündemde olan kilo verme durumu kadın ve erkekleri, hatta ergenlik dönemindeki çocukları bile etkiliyor. Daha iyi görünmek isteyenler kilo verdiren yiyecekler nelerdir diye araştırma içinde. Daha iyi görünmenin öncesinde, sağlıklı bir bedene ulaşmanın hedeflenmesi uzmanlar tarafından sıkça vurgulanmakta. Kilo verdiren yemekler ile dengeli şekilde beslendiğinizde, kısa sürede metabolizmanızı aktif hale getirip fazla olan kilolardan kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Bu sürede bize düşen görev bu besinleri size tanıtmak oluyor. Detaylar takvim.com.tr'de


17.01.2020 14:10 - Son Güncelleme: 17.01.2020 14:10
Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan mucize tavsiye

Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Tabi bir de iştahı kesen besinler önemli. Çünkü açlık durumu kontrol edilemeyecek olursa ipin ucunu kaçırıyoruz. İşte iştahı azaltan o tavsiye.

Bol bol su için: Fırsat buldukça (yemek yerken değil, aralarda) sık aralıklarla kaliteli, mineral zengini su için.

Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan mucize tavsiye

Daha çok posalı gıda yiyin: Kahvaltıda salatalık, yeşilbiber, domates, yulaf ezmesi; öğle ve akşamları sebze çorbası, bol salata, haşlanmış sebze ve/veya bakliyat tercih edin.

Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan mucize tavsiye

Daha sık zencefil kullanın: Çorbalara zencefil ekleyin, aralarda da zencefilli çay için.

Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan mucize tavsiye

Daha uzun çiğneme çalışmasına girin: Lokmalar en az 20 kez çiğnenmeden yutulmayacak. Hedef 40'lı rakamlara ulaşmak olacak.

Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan mucize tavsiye

Daha çok protein tüketin: Kahvaltıda yumurta ve peynir; öğle ve akşam et, balık, tavuk, yoğurt tüketin. İçecek olarak da ayran.

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