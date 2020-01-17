Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan mucize tavsiye

Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Tabi bir de iştahı kesen besinler önemli. Çünkü açlık durumu kontrol edilemeyecek olursa ipin ucunu kaçırıyoruz. İşte iştahı azaltan o tavsiye.

Bol bol su için: Fırsat buldukça (yemek yerken değil, aralarda) sık aralıklarla kaliteli, mineral zengini su için.

