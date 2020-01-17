Hem çatlayana kadar yiyip hem de zayıflayacaksınız! Uzmanından iştah azaltan mucize tavsiye
Kilo vermek günümüzün en büyük problemlerinden biri. Sağlık konusunda en çok gündemde olan kilo verme durumu kadın ve erkekleri, hatta ergenlik dönemindeki çocukları bile etkiliyor. Daha iyi görünmek isteyenler kilo verdiren yiyecekler nelerdir diye araştırma içinde. Daha iyi görünmenin öncesinde, sağlıklı bir bedene ulaşmanın hedeflenmesi uzmanlar tarafından sıkça vurgulanmakta. Kilo verdiren yemekler ile dengeli şekilde beslendiğinizde, kısa sürede metabolizmanızı aktif hale getirip fazla olan kilolardan kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Bu sürede bize düşen görev bu besinleri size tanıtmak oluyor. Detaylar takvim.com.tr'de
Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Tabi bir de iştahı kesen besinler önemli. Çünkü açlık durumu kontrol edilemeyecek olursa ipin ucunu kaçırıyoruz. İşte iştahı azaltan o tavsiye.
Bol bol su için: Fırsat buldukça (yemek yerken değil, aralarda) sık aralıklarla kaliteli, mineral zengini su için.