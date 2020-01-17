Zeytinde kum'pas' var! Paslı demir, tekstil boyası ile zeytine renk veriyorlar...

Gıdadaki hileler vatandaşı hayrete düşürürken, dikkatli alışverişin önemini de ortaya koyuyor. Sadece fiyat odaklı alışveriş tehlikeler barındırıyor. Ederinin altında satılan ürünlere mesafeli yaklaşılması, bilinen markaların seçilmesi, ambalajların iyi okunması önem taşıyor. Bazı hileler sağlığımız için büyük tehlike oluşturuyor. Hileciler, zeytini olmuş göstermek için hayatımızı karartıyor! Paslı demir, tekstil boyası ile zeytine renk veriliyor... Zeytinin salamurasında gıda tuzu yerine sanayi tuzu kullanılıyor.

17.01.2020 08:03 - Son Güncelleme: 17.01.2020 08:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





