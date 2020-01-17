Zeytinde kum'pas' var! Paslı demir, tekstil boyası ile zeytine renk veriyorlar...
Gıdadaki hileler vatandaşı hayrete düşürürken, dikkatli alışverişin önemini de ortaya koyuyor. Sadece fiyat odaklı alışveriş tehlikeler barındırıyor. Ederinin altında satılan ürünlere mesafeli yaklaşılması, bilinen markaların seçilmesi, ambalajların iyi okunması önem taşıyor. Bazı hileler sağlığımız için büyük tehlike oluşturuyor. Hileciler, zeytini olmuş göstermek için hayatımızı karartıyor! Paslı demir, tekstil boyası ile zeytine renk veriliyor... Zeytinin salamurasında gıda tuzu yerine sanayi tuzu kullanılıyor.
Gıdadaki hileler vatandaşı hayrete düşürürken, dikkatli alışverişin önemini de ortaya koyuyor. Sadece fiyat odaklı alışveriş tehlikeler barındırıyor. Ederinin altında satılan ürünlere mesafeli yaklaşılması, bilinen markaların seçilmesi, ambalajların iyi okunması önem taşıyor. Bazı hileler sağlığımız için büyük tehlike oluşturuyor. Uzmanlar, hilelerden bazılarını şöyle sıralıyor:
KİMYASAL TEHLİKE!
Henüz rengini almamış zeytinlerin havuzuna paslı demir ya da tekstil boyası atılarak rengi karartılıyor.
Zeytinin salamurasında gıda tuzu yerine sanayi tuzu kullanılıyor.
Çikolataya soya tozu, leblebi tozu ve fındık zarı katılıyor.
Süt tozuna tebeşir tozu ve pudra şekeri ilave ediliyor.
Küflü çaylar yenileriyle harmanlanıp paketleniyor.
TEPKİ YAĞIYOR
Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş: Taklit ve tağşişi bu seviyede acımasız yapanların taammüden cinayetten yargılanması gerekir.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin: Sahte bal satan firmaların ticaretten men edilmesi, hapis cezaları getirilmesi lazım. Bizim arıcılarımızın ekmeğiyle oynadıkları gibi, insan sağlığını da tehdit ediyorlar.