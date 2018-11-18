Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz? (Pratik bilgiler)

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Umulmadık yerden çıkan doğal mucizeler hem cepten hem de zamandan kazandırıyor. Bir o kadar ilginç olan bu bilgiler biraz ilginç gelebilir ama dert etmeyin. Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz? Malumunuz üzere binlerce insan yüzündeki aknelerden muzdarip. Yüz problemlerinizden kurtulmak için birçok yol denediniz ancak başarılı olmadıysanız sizin için derlediğimiz bu yararlı ipuçlarını deneyebilirsiniz.

18 Kasım 2018 Pazar, 17:09:43 Güncelleme: 17:23:37
Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz? (Pratik bilgiler)

Piyasada krem, maske, tonik yokken anneannelerimizin, annelerimizin birbirinden etkili yöntemleri vardı. Büyüklerimiz uyguladıkları doğal reçeteler sayesinde güzelleşiyor, cilt problemlerine çözüm buluyorlardı. Bazılarını hala biliyoruz ama bazıları hakkında en ufak fikrimiz bile olmayabiliyor.

Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz? (Pratik bilgiler)

Kırışıklıklar

Muzu bir tatlı kaşığı bal ile ezin. Buna ayrıca yoğurt ve portakal suyu da ekleyebilirsiniz. Karışımı yüzünüze uygulayın 15-20 dakika bekletin. Duruladktan sonra nemlendirici krem uygulayın.

Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz? (Pratik bilgiler)

Hafif tahrişler

Dişleri temizlemenin yanı sıra diş macununu tahriş olmuş bölgelere uygulamak iyi sonuç almanızı sağlayabilir. Ancak kullanmadan önce reaksiyonunuzu kontrol etmeniz gerekir. Bunun için yüzünüzün sağlıklı olan yerine biraz diş macunu sürün ve biraz bekleyin. Negatif reaksiyon yoksa bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz? (Pratik bilgiler)

Sivilceler

Sivilceden kurtulmak için patates suyu kullanın. Sivilcelerinize patates suyunu uygulayın ve kuruyana kadar bekleyin. Bol suyla yıkayın. Sivilcelerinizin kuruduğunu göreceksiniz.

Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz? (Pratik bilgiler)

Kuru cilt

Avokado, cilt üzerinde rahatlatıcı, hafifletici ve nemlendirici bir etkiye sahiptir. Olgun bir avokadoyu kesin ve krem haline getirin. Cildinize uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra durulayın.

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