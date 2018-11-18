Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz? (Pratik bilgiler)
Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Umulmadık yerden çıkan doğal mucizeler hem cepten hem de zamandan kazandırıyor. Bir o kadar ilginç olan bu bilgiler biraz ilginç gelebilir ama dert etmeyin. Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz? Malumunuz üzere binlerce insan yüzündeki aknelerden muzdarip. Yüz problemlerinizden kurtulmak için birçok yol denediniz ancak başarılı olmadıysanız sizin için derlediğimiz bu yararlı ipuçlarını deneyebilirsiniz.
18 Kasım 2018 Pazar, 17:09:43 Güncelleme: 17:23:37
Hafif tahrişler
Dişleri temizlemenin yanı sıra diş macununu tahriş olmuş bölgelere uygulamak iyi sonuç almanızı sağlayabilir. Ancak kullanmadan önce reaksiyonunuzu kontrol etmeniz gerekir. Bunun için yüzünüzün sağlıklı olan yerine biraz diş macunu sürün ve biraz bekleyin. Negatif reaksiyon yoksa bu yöntemi kullanabilirsiniz.
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