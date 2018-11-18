Yüzünüzdeki sorunlardan nasıl kurtulursunuz? (Pratik bilgiler)

Hafif tahrişler

Dişleri temizlemenin yanı sıra diş macununu tahriş olmuş bölgelere uygulamak iyi sonuç almanızı sağlayabilir. Ancak kullanmadan önce reaksiyonunuzu kontrol etmeniz gerekir. Bunun için yüzünüzün sağlıklı olan yerine biraz diş macunu sürün ve biraz bekleyin. Negatif reaksiyon yoksa bu yöntemi kullanabilirsiniz.