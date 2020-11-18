Haberler Galeri Sağlık Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! Uzmanlar onaylıyor, yedikçe zayıflatıyor...

Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! Uzmanlar onaylıyor, yedikçe zayıflatıyor...

Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Peki kilo aldırmayan besinler neler? İşte çatlayana kadar yeseniz bile size kilo aldırmayacak o besinler...

18.11.2020 09:17 - Son Güncelleme: 18.11.2020 09:17
Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! Uzmanlar onaylıyor, yedikçe zayıflatıyor...

İşte hızla zayıflatan besinler listesi...

YUMURTA

Yumurta, dolgunluk hissi üzerinde güçlü bir etkiye sahip, besleyici, yüksek protein içeren mucizevi bir besin.

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Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! Uzmanlar onaylıyor, yedikçe zayıflatıyor...

Tam bir yumurta vücudunuzun üretemediği 9 aminoasitin tamamını içeriyor ve bu amino asitler sindirildikten sonra bağırsaklarınızdaki iştah bastırıcı hormonların salınmasını tetikliyor.

Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! Uzmanlar onaylıyor, yedikçe zayıflatıyor...

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi yüksek lif içeriği ve yüksek su emme kapasitesinden dolayı tok tutma gücü oldukça yüksek bir tam tahıl.

Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! Uzmanlar onaylıyor, yedikçe zayıflatıyor...

Yulafta bulunan beta-glukan gibi çözünebilir lifler midenizde su çekerek yoğunlaşıyor ve mide boşalmasını geciktirerek uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor.

Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! Uzmanlar onaylıyor, yedikçe zayıflatıyor...

AZ YAĞLI ETLER

Et, tavuk, hindi ve balıkta yüksek miktarda bulunan ve tokluk süresi en uzun makrobesin olan proteinler; ghrelin ve GLP-1 gibi tokluk hormonları üzerinde etkili oluyor.

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