Yiyeceklerin organlara faydaları şekillerine göre değişiyor

ŞEKLİ NE İSE FAYDASI O

Birçok sebze ve meyvenin, birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinen bir gerçek artık. Peki ya şekli ne ise, o organa faydalı oluyor desek? Başta pek akıl karı gelmese de, örnekleri hayli ilginç.

İncir tohum doludur ve ağaçta ikili olarak asılarak büyür. İncir sperm sayısını ve hareketliliğini artırır ayrıca erkek kısırlığını önler.