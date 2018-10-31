Yiyeceklerin organlara faydaları şekillerine göre değişiyor

Besinlerin organlara olan faydalarının, şekillerine göre olduğunu biliyor muydunuz? Kulağa ilginç gelebilir ama birçok besinin faydası şekillerinden ortaya çıkabiliyor. Peki hangi besinin nereye faydası var? İşte besinlerin faydaları.

31 Ekim 2018 Çarşamba, 13:44:41 Güncelleme: 17:50:32
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Yiyeceklerin organlara faydaları şekillerine göre değişiyor

ŞEKLİ NE İSE FAYDASI O

Birçok sebze ve meyvenin, birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinen bir gerçek artık. Peki ya şekli ne ise, o organa faydalı oluyor desek? Başta pek akıl karı gelmese de, örnekleri hayli ilginç.

İncir tohum doludur ve ağaçta ikili olarak asılarak büyür. İncir sperm sayısını ve hareketliliğini artırır ayrıca erkek kısırlığını önler.

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Yiyeceklerin organlara faydaları şekillerine göre değişiyor

Zeytin ve kadın yumurtalıkları şekil olarak birbirine benzer. Zeytin, yumurtalıkların sağlığı ve fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynar.

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Yiyeceklerin organlara faydaları şekillerine göre değişiyor

Soğan, vücut hücrelerine benzerlik gösterir. Soğan, serbest radikalleri nötralize ederek hücrelerin zarar görmesini engelleyen önemli bir antioksidan kaynağıdır.

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Yiyeceklerin organlara faydaları şekillerine göre değişiyor

Fasulye, böbrek görünümündedir ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirir.

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Yiyeceklerin organlara faydaları şekillerine göre değişiyor

Ceviz şekil olarak beynin loblarına benzer bir özellik gösterir. Ceviz yüksek oranda omega-3 yağları ile birçok vitamin ve mineral içerir.

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