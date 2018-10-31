Yiyeceklerin organlara faydaları şekillerine göre değişiyor
Besinlerin organlara olan faydalarının, şekillerine göre olduğunu biliyor muydunuz? Kulağa ilginç gelebilir ama birçok besinin faydası şekillerinden ortaya çıkabiliyor. Peki hangi besinin nereye faydası var? İşte besinlerin faydaları.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 13:44:41 Güncelleme: 17:50:32
ŞEKLİ NE İSE FAYDASI O
Birçok sebze ve meyvenin, birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinen bir gerçek artık. Peki ya şekli ne ise, o organa faydalı oluyor desek? Başta pek akıl karı gelmese de, örnekleri hayli ilginç.
İncir tohum doludur ve ağaçta ikili olarak asılarak büyür. İncir sperm sayısını ve hareketliliğini artırır ayrıca erkek kısırlığını önler.
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