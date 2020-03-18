Virüs değil sen güçlüsün! İşte Coronavirüs’ten korunmada hayat kurtaran tavsiyeler...

AŞININ BULUNMASI 1 YIL SÜREBİLİR



KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ATEŞ KARA: Okulların tatil olması, virüsün yayılmasını önler. Bu nedenle okulların kapalı kalma süresi, durumun seyrine göre uzayabilir. Yurt dışından gelenler 14 gün evde kalsın. Önümüzdeki 1.5-2 ay çok önemli. Kurallara uymazsak vaka sayısında çok yüksek bir artış olabilir. Aşının bulunması, bizi tamamen korumayabilir. Aşının geliştirilmesi 1 yılı bulabilir. Çok hızlandırılsa bile ocak ayına ancak yetişir