Haberler Galeri Sağlık Virüs değil sen güçlüsün! İşte Coronavirüs’ten korunmada hayat kurtaran tavsiyeler...

Virüs değil sen güçlüsün! İşte Coronavirüs’ten korunmada hayat kurtaran tavsiyeler...

Coronavirüs'ten (Covid-19) korunmada, bağışıklık sistemi önem taşıyor. TAKVİM , hem kendi hayatınızı hem de sevdiklerinizin hayatını koruyacak önerileri sıralıyor. İşte Coronavirüs'ten (Covid-19) korunmada hayat kurtaran tavsiyeler...

18.03.2020 07:00 - Son Güncelleme: 18.03.2020 07:00
Virüs değil sen güçlüsün! İşte Coronavirüs’ten korunmada hayat kurtaran tavsiyeler...

Coronavirüs'ten korunmada, bağışıklık sistemi önem taşıyor. TAKVİM , hem kendi hayatınızı hem de sevdiklerinizin hayatını koruyacak önerileri sıralıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Virüs değil sen güçlüsün! İşte Coronavirüs’ten korunmada hayat kurtaran tavsiyeler...

AŞININ BULUNMASI 1 YIL SÜREBİLİR

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ATEŞ KARA: Okulların tatil olması, virüsün yayılmasını önler. Bu nedenle okulların kapalı kalma süresi, durumun seyrine göre uzayabilir. Yurt dışından gelenler 14 gün evde kalsın. Önümüzdeki 1.5-2 ay çok önemli. Kurallara uymazsak vaka sayısında çok yüksek bir artış olabilir. Aşının bulunması, bizi tamamen korumayabilir. Aşının geliştirilmesi 1 yılı bulabilir. Çok hızlandırılsa bile ocak ayına ancak yetişir

Virüs değil sen güçlüsün! İşte Coronavirüs’ten korunmada hayat kurtaran tavsiyeler...

BOĞAZ AĞRISI YAPAR

KBB UZMANI PROF. DR. SUAT TURGUT: Virüs, ilk 3-4 gün boğaz ağrısı yapar. Bu yüzden boğazınızı temiz tutun. Burun, boğaz, dil ve dişlerinizi gün içinde birkaç kez yıkayabilirsiniz. Sirkeli su ile gargara yapabilirsiniz. Boğaz spreyleri kullanabilirsiniz.

Virüs değil sen güçlüsün! İşte Coronavirüs’ten korunmada hayat kurtaran tavsiyeler...

KEFİRLE BARIŞIN

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. ÜMİT SAVAŞÇI: Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği ve fındık yiyin. Her gün 1 yumurta tüketin. Yoğurt, kefir ve lahana turşusuna sofranızda yer açın.

Virüs değil sen güçlüsün! İşte Coronavirüs’ten korunmada hayat kurtaran tavsiyeler...

KARANFİL ETKİSİ

FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÜMİT AKTAŞ: Bağışıklığı güçlendirmek için ev yoğurdu ve sirke tüketin. Ellerinizi beyaz sabunla yıkayın. Diyabet ve kalp hastaları daha dikkatli olsun. Yanınızda antibakteriyel etkisi olan karanfil taşıyın.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Pek çoğu koronavirüs ile hayatımıza girdi ama... Ne anlama geliyorlar?
Pek çoğu koronavirüs ile hayatımıza girdi ama... Ne anlama geliyorlar?