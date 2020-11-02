Haberler Galeri Sağlık Uzmanlar uyarıyor! Domates ile salatalık böyleyse evinize bile sokmayın, ne kadar varsa...

Uzmanlar uyarıyor! Domates ile salatalık böyleyse evinize bile sokmayın, ne kadar varsa...

İstediğiniz mevsimde istediğiniz sebzeyi ve meyveyi tüketmek güzel ama bunun bir bedeli var. Çünkü bu yedikleriniz yoğun kimyasal işlemlere maruz kalmış oluyor bu da doğrudan sağlığınızı etkiliyor. Peki kimyasal işleme uğramış besinleri nasıl anlarız? İşte bazı besinlerin kimyasal işlemden geçip geçmediğini anlamanın basit basit ipuçları...

02.11.2020 08:34 - Son Güncelleme: 03.11.2020 01:17
Uzmanlar uyarıyor! Domates ile salatalık böyleyse evinize bile sokmayın, ne kadar varsa...

DOMATES
Domatesin ilaçlı olup olmadığını anlamak aslında çok basit. Ancak şunu özellikle vurgulamak gerekir: Mevsimsel bir sebze olan domatesi yaz aylarında tüketmek en doğrusudur.

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Uzmanlar uyarıyor! Domates ile salatalık böyleyse evinize bile sokmayın, ne kadar varsa...

Çünkü kışın tüketilen domatesler sağlığınız açısından tehlikeli olabilir.

Uzmanlar uyarıyor! Domates ile salatalık böyleyse evinize bile sokmayın, ne kadar varsa...

Eğer domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü düşünüyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız bu gıda nitrik asit içeriyor olabilir.

Uzmanlar uyarıyor! Domates ile salatalık böyleyse evinize bile sokmayın, ne kadar varsa...

PATATES
Sofralarımızdan eksik etmediğimiz patates de bu listede yer alıyor.

Uzmanlar uyarıyor! Domates ile salatalık böyleyse evinize bile sokmayın, ne kadar varsa...

Peki, patates seçerken kimyasal işleme maruz kalıp kalmadığını anlamanın yolu ne?

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