Haberler Galeri Sağlık Uzmanlar uyarıyor! Domates ile salatalık böyleyse evinize bile sokmayın, ne kadar varsa...

Uzmanlar uyarıyor! Domates ile salatalık böyleyse evinize bile sokmayın, ne kadar varsa...

İstediğiniz mevsimde istediğiniz sebzeyi ve meyveyi tüketmek güzel ama bunun bir bedeli var. Çünkü bu yedikleriniz yoğun kimyasal işlemlere maruz kalmış oluyor bu da doğrudan sağlığınızı etkiliyor. Peki kimyasal işleme uğramış besinleri nasıl anlarız? İşte bazı besinlerin kimyasal işlemden geçip geçmediğini anlamanın basit basit ipuçları...

02.11.2020 08:34 - Son Güncelleme: 03.11.2020 01:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





