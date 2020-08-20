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Uzmanlar özellikle uyarıyor! Dondurma masum gibi görünüyor ama büyük risk taşıyor

Rengarenk , leziz mi leziz dondurmalar... Dondurma yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki oldukça masum görünen ve pek çok kişinin yemek sonrası tatlı olarak tükettiği dondurma büyük bir risk taşıdığını söylesek... Birazdan öğrenecekleriniz sizi çok şaşırtacak.

20.08.2020 08:35 - Son Güncelleme: 20.08.2020 08:35
Uzmanlar özellikle uyarıyor! Dondurma masum gibi görünüyor ama büyük risk taşıyor

Dondurma içerisinde, protein ve karbonhidrat başta olmak üzere; A, B6, B12, C, D, E ve K vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ile çinko gibi çok sayıda mineraller bulunduran sağlıklı bir besin kaynağı.

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Uzmanlar özellikle uyarıyor! Dondurma masum gibi görünüyor ama büyük risk taşıyor

Dondurma" yeterli ve dengeli beslenme düzeninde yer verilebilecek bir tatlı alternatifi olabilir. Un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlı seçenekleriyle kıyaslandığında dondurma daha iyi bir alternatif.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Dondurma masum gibi görünüyor ama büyük risk taşıyor

Ancak toplumda doğru sanılan bazı hatalı bilgiler nedeniyle, dondurma fazla tüketildiğinde ağırlık artışı ile bel çevresinin yağlanması; güvenilir koşullarda üretilmediğinde ve saklanmadığında ise besin zehirlenmesi ile buna bağlı gelişen karın ağrısı, ishal, kusma gibi farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Dondurma masum gibi görünüyor ama büyük risk taşıyor

Hafif bir tatlı olduğu için düşük kalorilidir, sınırsız yiyebilirim
Dondurmanın kalori değeri, un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlılara oranla çok daha düşük. Eşit miktardaki 100 gram baklava 412 kalori, meyveli cheesecake 344 kalori, sütlü çikolata 528 kalori enerji sağlarken, 100 gr sade dondurma ise yaklaşık 200 kalori içeriyor.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Dondurma masum gibi görünüyor ama büyük risk taşıyor

Dondurmanın diğer tatlılarla kıyaslandığında, besin değeri daha yüksek ve daha düşük kalorili bir seçenek olması, içerdiği şeker ve glikoz-fruktoz şurubu gibi tatlılık verici maddelerle yüksek yağ oranına sahip olduğu gerçeğini unutturmamalı.

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