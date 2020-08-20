Uzmanlar özellikle uyarıyor! Dondurma masum gibi görünüyor ama büyük risk taşıyor
Rengarenk , leziz mi leziz dondurmalar... Dondurma yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki oldukça masum görünen ve pek çok kişinin yemek sonrası tatlı olarak tükettiği dondurma büyük bir risk taşıdığını söylesek... Birazdan öğrenecekleriniz sizi çok şaşırtacak.
Ancak toplumda doğru sanılan bazı hatalı bilgiler nedeniyle, dondurma fazla tüketildiğinde ağırlık artışı ile bel çevresinin yağlanması; güvenilir koşullarda üretilmediğinde ve saklanmadığında ise besin zehirlenmesi ile buna bağlı gelişen karın ağrısı, ishal, kusma gibi farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Hafif bir tatlı olduğu için düşük kalorilidir, sınırsız yiyebilirim
Dondurmanın kalori değeri, un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlılara oranla çok daha düşük. Eşit miktardaki 100 gram baklava 412 kalori, meyveli cheesecake 344 kalori, sütlü çikolata 528 kalori enerji sağlarken, 100 gr sade dondurma ise yaklaşık 200 kalori içeriyor.