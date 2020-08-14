Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin yüzü güzelleşiyor! İşte sivilce izlerini azaltan mucizevi besinler
Düzgün, pürüzsüz, lekesiz, tabir-i caizse 'kaymak' gibi bir cilde sahip olmak pek çok kişinin hayalidir. Ne yazık ki yediklerimizden içtiklerimize, hormonal yapımız, sosyal hayatımız, hava kirliliği, stres ve daha eklenebilecek pek çok faktörden ötürü sivilcelerle boğuşuyoruz. Kendileri geçse bile ardından bıraktıkları izler sıkıntı yaratabiliyor. Kozmetik endüstrisi sivilce izleriyle savaşan birçok ürün geliştirse de, bu izleri geçirmenin en iyi ve en kolay yolu aldığınız besinlerden geçiyor. Yüzünüzde çıkan bu akneler cilde ve altındaki dokuya zarar verir ve vücut bu hasarı tolere edebilmek için kolajen üretir. Eğer vücut çok az veya çok fazla kolajen üretirse ona göre bir yara izi oluşur. İşte bu izleri yok etmek için en temel yollardan biri besinler. Bakalım akne izleriyle savaşan besinler hangileri.
14.08.2020 10:05
- Son Güncelleme: 14.08.2020 10:05
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