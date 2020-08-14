Haberler Galeri Sağlık Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin yüzü güzelleşiyor! İşte sivilce izlerini azaltan mucizevi besinler

Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin yüzü güzelleşiyor! İşte sivilce izlerini azaltan mucizevi besinler

Düzgün, pürüzsüz, lekesiz, tabir-i caizse 'kaymak' gibi bir cilde sahip olmak pek çok kişinin hayalidir. Ne yazık ki yediklerimizden içtiklerimize, hormonal yapımız, sosyal hayatımız, hava kirliliği, stres ve daha eklenebilecek pek çok faktörden ötürü sivilcelerle boğuşuyoruz. Kendileri geçse bile ardından bıraktıkları izler sıkıntı yaratabiliyor. Kozmetik endüstrisi sivilce izleriyle savaşan birçok ürün geliştirse de, bu izleri geçirmenin en iyi ve en kolay yolu aldığınız besinlerden geçiyor. Yüzünüzde çıkan bu akneler cilde ve altındaki dokuya zarar verir ve vücut bu hasarı tolere edebilmek için kolajen üretir. Eğer vücut çok az veya çok fazla kolajen üretirse ona göre bir yara izi oluşur. İşte bu izleri yok etmek için en temel yollardan biri besinler. Bakalım akne izleriyle savaşan besinler hangileri.

14.08.2020 10:05 - Son Güncelleme: 14.08.2020 10:05
Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin yüzü güzelleşiyor! İşte sivilce izlerini azaltan mucizevi besinler

Papaya
Papaya, papain adı verilen bir sindirim enzimi açısından zengindir.

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Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin yüzü güzelleşiyor! İşte sivilce izlerini azaltan mucizevi besinler

Papain, ölü cilt hücrelerinin pul pul dökülmesine, gözeneklerin açılmasına ve akne izlerinin solmasına yardımcı olur.

Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin yüzü güzelleşiyor! İşte sivilce izlerini azaltan mucizevi besinler

Ayrıca cildinizin nemli kalmasını sağlar ve ileride oluşabilecek çatlakları önler.

Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin yüzü güzelleşiyor! İşte sivilce izlerini azaltan mucizevi besinler

Balkabağı
Balkabağı mükemmel bir niasin, folat, A ve B vitamini ile çinko kaynağıdır. Niasin ve folat kan dolaşımını artırır, hücre yenilenmesini iyileştirir. Böylece akne tedavisinde oldukça faydalı vitaminlerdir.

Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin yüzü güzelleşiyor! İşte sivilce izlerini azaltan mucizevi besinler

Balkabağında bulunan çekirdekler; hormon seviyelerini, yağ üretimini kontrol etmeye ve cildin iyileşmesine yardımcı olan çinko içerir. Ayrıca içerisindeki A vitamini sayesinde sivilce izlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

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