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Uzmanlar limonun bir faydasını daha ortaya koydu! Meğer limonu mikrodalgaya attığınızda...

Limonun tam bir vitamin deposu olduğunu zaten biliyoruz. Yapılan araştırmalara göre hem tüketmeden hem de tüketerek pek çok faydasından vücudumuza katkı sağlayabiliriz. Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir besin...Faydalarının yanında kilo vermeyi de destekleyen limon sofraların vazgeçilmez besini olarak karşımıza çıkıyor. Gece başucunuza koyduğunuzda ayrı, mikrodalgaya attığınızda ayrı ayrı pek çok faydası karşınıza çıkacak...

21.08.2020 08:34 - Son Güncelleme: 21.08.2020 08:34
Uzmanlar limonun bir faydasını daha ortaya koydu! Meğer limonu mikrodalgaya attığınızda...

Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir besin...Faydalarının yanında kilo vermeyi de destekleyen limon sofraların vazgeçilmez besini olarak karşımıza çıkıyor. Uyurken yanınıza limon koymanın büyük bir faydası olduğunu söylesek?

Peki insan sağlığı için yararlı bir vitamin olan limonun faydaları nelerdir? İşte limon ve limon suyunun mucizevi faydaları...

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Uzmanlar limonun bir faydasını daha ortaya koydu! Meğer limonu mikrodalgaya attığınızda...

BOĞAZ AĞRISI

Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.

Uzmanlar limonun bir faydasını daha ortaya koydu! Meğer limonu mikrodalgaya attığınızda...

KALORİ ALIMINI AZALTIR

Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir..

Uzmanlar limonun bir faydasını daha ortaya koydu! Meğer limonu mikrodalgaya attığınızda...

BÖBREK TAŞI

Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır..

Uzmanlar limonun bir faydasını daha ortaya koydu! Meğer limonu mikrodalgaya attığınızda...

SAĞLIKLI KARACİĞER İÇİN FAYDALIDIR

Limonlu suyu içmek karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmede yardımcı olur. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de yardımcı olur..

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