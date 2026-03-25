Uykusuzluk için hangi tohum daha etkilidir?

Haşhaş tohumu içeriğindeki yüksek magnezyum sayesinde sinir sistemini sakinleştirir ve uykuya dalış süresini kısaltmaya yardımcı olur.

Saç dökülmesini durdurmak için ne kadar kabak çekirdeği yemeliyim?

Günlük bir avuç (yaklaşık 30 gram) kabak çekirdeği, saç sağlığı için kritik olan çinko ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.

Tansiyon hastaları keten tohumunu nasıl kullanmalı?

Günde yaklaşık 4 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu tüketmenin, klinik araştırmalarda yüksek tansiyon üzerinde düşürücü etkisi olduğu gözlemlenmiştir.