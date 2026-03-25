TOHUMLARIN BESİN DEĞERLERİ KARŞILAŞTIRMASI
|Tohum Türü
|Öne Çıkan Besin Öğesi
|Temel Faydası
|Keten Tohumu
|Lignan & Lif
|Kolesterol ve Tansiyon Dengeleme
|Chia Tohumu
|Omega-3 & Amino Asitler
|Cilt Sağlığı ve Tam Protein Desteği
|Kabak Çekirdeği
|Çinko & Magnezyum
|Saç Uzaması ve Bağışıklık Gücü
|Ayçiçek Çekirdeği
|E Vitamini
|Hücre Koruması ve Kalp Sağlığı
|Haşhaş Tohumu
|Kalsiyum & Magnezyum
|Uyku Düzeni ve Kemik Sağlığı
|Kenevir Tohumu
|Bitkisel Protein
|Beyin Fonksiyonları ve Enerji
TOHUMLARIN TEMEL FAYDALARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
|Tohum Adı
|Öne Çıkan Mineral/Vitamin
|Hedeflenen Sağlık Sorunu
|Günlük Önerilen Miktar
|Haşhaş Tohumu
|Magnezyum
|Uykusuzluk ve Sinir Sistemi
|1-2 Yemek Kaşığı
|Kabak Çekirdeği
|Çinko
|Saç Dökülmesi ve Bağışıklık
|1 Avuç
|Keten Tohumu
|Lignan & Omega-3
|Yüksek Tansiyon ve Kolesterol
|1 Yemek Kaşığı (Öğütülmüş)
|Ayçiçek Çekirdeği
|E Vitamini
|Cilt Sağlığı ve Hücre Koruma
|1 Yemek Kaşığı
|Chia Tohumu
|Amino Asitler & Lif
|Tokluk Hissi ve Sindirim
|1-2 Yemek Kaşığı (Islatılmış)