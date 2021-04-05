Türkiye'nin toplam aşı sayısı bakımından sıralaması belli oldu! En çok aşıyı hangi ülke yaptı?
Koronavirüs salgınına karşı aşılama kampanyaları dünya çapında hızla devam ediyor. ABD, 165 milyon 50 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke oldu. Türkiye ise sıralaması ile "aşı yok" diyen kronik muhaliflere adeta tokat gibi bir yanıt verdi. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 6. sırada yer aldı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD 165 milyon 50 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken; onu 139 milyon 970 bin doz ile Çin, 79 milyon 110 bin doz ile Hindistan, 36 milyon 900 bin ile İngiltere, 21 milyon 100 bin ile Brezilya, 17 milyon 93 bin ile Türkiye, 14 milyon 400 bin ile Almanya, 12 milyon 292 bin ile Endonezya, 12 milyon 600 bin ile Fransa, 12 milyon 300 bin ile Rusya, 11 milyon 100 ile İtalya, 10 milyon 800 bin ile Şili izledi.