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Türkiye'nin toplam aşı sayısı bakımından sıralaması belli oldu! En çok aşıyı hangi ülke yaptı?

Koronavirüs salgınına karşı aşılama kampanyaları dünya çapında hızla devam ediyor. ABD, 165 milyon 50 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke oldu. Türkiye ise sıralaması ile "aşı yok" diyen kronik muhaliflere adeta tokat gibi bir yanıt verdi. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 6. sırada yer aldı.

05.04.2021 17:02 - Son Güncelleme: 05.04.2021 17:17
Türkiye'nin toplam aşı sayısı bakımından sıralaması belli oldu! En çok aşıyı hangi ülke yaptı?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla 664 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

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Türkiye'nin toplam aşı sayısı bakımından sıralaması belli oldu! En çok aşıyı hangi ülke yaptı?

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD 165 milyon 50 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken; onu 139 milyon 970 bin doz ile Çin, 79 milyon 110 bin doz ile Hindistan, 36 milyon 900 bin ile İngiltere, 21 milyon 100 bin ile Brezilya, 17 milyon 93 bin ile Türkiye, 14 milyon 400 bin ile Almanya, 12 milyon 292 bin ile Endonezya, 12 milyon 600 bin ile Fransa, 12 milyon 300 bin ile Rusya, 11 milyon 100 ile İtalya, 10 milyon 800 bin ile Şili izledi.

Türkiye'nin toplam aşı sayısı bakımından sıralaması belli oldu! En çok aşıyı hangi ülke yaptı?

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke İsrail oldu.

Türkiye'nin toplam aşı sayısı bakımından sıralaması belli oldu! En çok aşıyı hangi ülke yaptı?

Şu ana dek uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 116,79 oldu.

Türkiye'nin toplam aşı sayısı bakımından sıralaması belli oldu! En çok aşıyı hangi ülke yaptı?

Bu ülkeyi 103,8 doz ile Seyşeller, 86,74 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 56,43 ile Şili, 54,36 ile İngiltere, 49,35 ile ABD, 48,04 Bahreyn ve 45,09 ile Maldivler izledi.