Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı kaç oldu? İşte gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...
Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde koronavirüs canlı verileri kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...
03.04.2020 20:22
- Son Güncelleme: 03.04.2020 20:24
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