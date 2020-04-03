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Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı kaç oldu? İşte gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde koronavirüs canlı verileri kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

03.04.2020 20:22 - Son Güncelleme: 03.04.2020 20:24
Türkiye'de koronavirüs Covid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...
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Türkiye'de koronavirüs Covid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...
Türkiye'de koronavirüs Covid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...
Türkiye'de koronavirüs Covid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...
Türkiye'de koronavirüs Covid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...
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