Tek Bir Lokma ile Kalp Krizi Riski Azalıyor! Uzmanlar Bu Yiyeceği Öneriyor

Özellikle Dr. Shah, kalp krizi riskini azaltmada tek başına etkili olabilecek mucizevi bir gıdayı duyurdu.
🐟 SOMON BALIĞI: KALBİN DOĞAL KORUYUCUSU
Dr. Shah'a göre somon, sağlıklı kalp atışlarının sırrını barındırıyor. Omega-3 yağ asitleri yönünden zengin olan somon, vücutta iltihabı azaltarak damar tıkanıklığını önlemeye ve kolesterol dengesini iyileştirmeye yardımcı oluyor.
Omega-3'lerin, kötü kolesterol (LDL) seviyesini azaltırken iyi kolesterolü (HDL) artırıcı etkisi bulunduğunu hatırlatan Shah, düzenli olarak somon tüketmenin kalp damarlarının daha sağlıklı kalmasını sağladığını ifade etti.
Beslenme uzmanı Rosie Carr ise, somonun sağlıklı şekilde pişirilmesinin önemine dikkat çekti. Carr, somonun en iyi şekilde limon suyu ve doğal otlarla 180°C'de fırınlanmasını ya da hafif bir et suyunda haşlanmasını öneriyor. Bu yöntem, hem balığın besin değerini koruyor hem de lezzetini artırıyor.
Dr. Shah'ın önerileri sadece deniz ürünleriyle sınırlı değil. Yulaf, kalp dostu lifler bakımından zengin olmasıyla biliniyor. Yulafın içerdiği çözünür lifler, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olarak kalp-damar hastalıkları riskini azaltıyor.
Ayrıca yulaf ve diğer tam tahıllar, kan şekeri dalgalanmalarını dengeleyerek damar sağlığını koruyor. Bu etkisiyle, yüksek kan şekeri kaynaklı damar deformasyonunun da önüne geçiliyor.
Dr. Shah, ıspanak ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin kalp dostu bir diğer güçlü grup olduğunu belirtiyor. Bu sebzeler, vücutta nitrik okside dönüşen diyet nitratları bakımından zengin. Nitrik oksit, damarların genişlemesini sağlayarak kan basıncını düşürüyor ve kan dolaşımını iyileştiriyor.
Ayrıca, yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda potasyum içeriyor. Bu sayede, vücuttaki sodyum seviyesinin dengelenmesine katkıda bulunarak yüksek tansiyona karşı koruma sağlıyor.
Uzmanlar, kalp sağlığını korumak için dengeli ve çeşitli bir diyetin şart olduğunun altını çiziyor. Bununla birlikte bazı önemli noktaları şöyle özetleyebiliriz:
Her hafta 2-3 porsiyon somon veya benzeri yağlı balık tüketin.
Günlük lif alımını artırmak için yulaf, tam tahıllı ekmekler veya bakliyatları tercih edin.
Yemeklerinizi yeşil yapraklı sebzelerle zenginleştirin.
Tuz tüketimini azaltın, potasyum alımına önem verin.