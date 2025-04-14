Tek Bir Lokma ile Kalp Krizi Riski Azalıyor! Uzmanlar Bu Yiyeceği Öneriyor

Özellikle Dr. Shah, kalp krizi riskini azaltmada tek başına etkili olabilecek mucizevi bir gıdayı duyurdu.

🐟 SOMON BALIĞI: KALBİN DOĞAL KORUYUCUSU Dr. Shah'a göre somon, sağlıklı kalp atışlarının sırrını barındırıyor. Omega-3 yağ asitleri yönünden zengin olan somon, vücutta iltihabı azaltarak damar tıkanıklığını önlemeye ve kolesterol dengesini iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Omega-3'lerin, kötü kolesterol (LDL) seviyesini azaltırken iyi kolesterolü (HDL) artırıcı etkisi bulunduğunu hatırlatan Shah, düzenli olarak somon tüketmenin kalp damarlarının daha sağlıklı kalmasını sağladığını ifade etti.

Beslenme uzmanı Rosie Carr ise, somonun sağlıklı şekilde pişirilmesinin önemine dikkat çekti. Carr, somonun en iyi şekilde limon suyu ve doğal otlarla 180°C'de fırınlanmasını ya da hafif bir et suyunda haşlanmasını öneriyor. Bu yöntem, hem balığın besin değerini koruyor hem de lezzetini artırıyor.