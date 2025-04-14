SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Galerileri

Tek Bir Lokma ile Kalp Krizi Riski Azalıyor! Uzmanlar Bu Yiyeceği Öneriyor

Kalp krizi riski dünyada ve Türkiye'de her yıl yüz binlerce insanın hayatını etkiliyor. Son yıllarda sağlıklı beslenmenin kalp hastalıklarını önlemede kritik bir rol oynadığına dair uzman görüşleri art arda geliyor. Bu kapsamda, dünyaca ünlü kardiyolog Dr. Jay Shah ve beslenme uzmanı Rosie Carr'ın açıklamaları kalp sağlığına dikkat çekenler için adeta bir rehber niteliğinde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 23:52 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 23:52
Tek Bir Lokma ile Kalp Krizi Riski Azalıyor! Uzmanlar Bu Yiyeceği Öneriyor

Özellikle Dr. Shah, kalp krizi riskini azaltmada tek başına etkili olabilecek mucizevi bir gıdayı duyurdu.

Tek Bir Lokma ile Kalp Krizi Riski Azalıyor! Uzmanlar Bu Yiyeceği Öneriyor

🐟 SOMON BALIĞI: KALBİN DOĞAL KORUYUCUSU

Dr. Shah'a göre somon, sağlıklı kalp atışlarının sırrını barındırıyor. Omega-3 yağ asitleri yönünden zengin olan somon, vücutta iltihabı azaltarak damar tıkanıklığını önlemeye ve kolesterol dengesini iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Tek Bir Lokma ile Kalp Krizi Riski Azalıyor! Uzmanlar Bu Yiyeceği Öneriyor

Omega-3'lerin, kötü kolesterol (LDL) seviyesini azaltırken iyi kolesterolü (HDL) artırıcı etkisi bulunduğunu hatırlatan Shah, düzenli olarak somon tüketmenin kalp damarlarının daha sağlıklı kalmasını sağladığını ifade etti.

Tek Bir Lokma ile Kalp Krizi Riski Azalıyor! Uzmanlar Bu Yiyeceği Öneriyor

Beslenme uzmanı Rosie Carr ise, somonun sağlıklı şekilde pişirilmesinin önemine dikkat çekti. Carr, somonun en iyi şekilde limon suyu ve doğal otlarla 180°C'de fırınlanmasını ya da hafif bir et suyunda haşlanmasını öneriyor. Bu yöntem, hem balığın besin değerini koruyor hem de lezzetini artırıyor.

Tek Bir Lokma ile Kalp Krizi Riski Azalıyor! Uzmanlar Bu Yiyeceği Öneriyor

🌾 Yulaf: Kolesterolün Sessiz Düşmanı

Dr. Shah'ın önerileri sadece deniz ürünleriyle sınırlı değil. Yulaf, kalp dostu lifler bakımından zengin olmasıyla biliniyor. Yulafın içerdiği çözünür lifler, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olarak kalp-damar hastalıkları riskini azaltıyor.

Ayrıca yulaf ve diğer tam tahıllar, kan şekeri dalgalanmalarını dengeleyerek damar sağlığını koruyor. Bu etkisiyle, yüksek kan şekeri kaynaklı damar deformasyonunun da önüne geçiliyor.

Tek Bir Lokma ile Kalp Krizi Riski Azalıyor! Uzmanlar Bu Yiyeceği Öneriyor

🥬 Yeşil Yapraklı Sebzeler: Kan Basıncını Dengeleyici Doğal Güç

Dr. Shah, ıspanak ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin kalp dostu bir diğer güçlü grup olduğunu belirtiyor. Bu sebzeler, vücutta nitrik okside dönüşen diyet nitratları bakımından zengin. Nitrik oksit, damarların genişlemesini sağlayarak kan basıncını düşürüyor ve kan dolaşımını iyileştiriyor.

Ayrıca, yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda potasyum içeriyor. Bu sayede, vücuttaki sodyum seviyesinin dengelenmesine katkıda bulunarak yüksek tansiyona karşı koruma sağlıyor.

Tek Bir Lokma ile Kalp Krizi Riski Azalıyor! Uzmanlar Bu Yiyeceği Öneriyor

💡 Kalp Sağlığı İçin Uzmanlardan Ekstra Öneriler

Uzmanlar, kalp sağlığını korumak için dengeli ve çeşitli bir diyetin şart olduğunun altını çiziyor. Bununla birlikte bazı önemli noktaları şöyle özetleyebiliriz:

  • Her hafta 2-3 porsiyon somon veya benzeri yağlı balık tüketin.

  • Günlük lif alımını artırmak için yulaf, tam tahıllı ekmekler veya bakliyatları tercih edin.

  • Yemeklerinizi yeşil yapraklı sebzelerle zenginleştirin.

  • Tuz tüketimini azaltın, potasyum alımına önem verin.

Tek Bir Lokma ile Kalp Krizi Riski Azalıyor! Uzmanlar Bu Yiyeceği Öneriyor

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, AA