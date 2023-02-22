"Şu köşede biraz kestireyim" dedi gözünden oldu! Pişmiş tavuğun başına gelmez! Gözleri bir anda pembeye döndü meğer....
Siz siz olun "Biraz kestireyim" derken bu hataya düşmeyin... Günün yorgunluğunu gerçekten atabildiğimiz tek şey uyku... Uyku sayesinde yeniden şarj oluyor, hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Ancak uyumanın da bir kuralı var. Nadiren de olsa yaşanan bazı olumsuz durumlar tüm sağlığınızı etkileyebiliyor. Tıpkı Florida'da da yaşayan 21 yaşındaki Mike Krumholz gibi...
22.02.2023 15:11 - Son Güncelleme: 22.02.2023 15:12
Florida'da da yaşayan 21 yaşında Mike Krumholz, geçen yıl 19 Aralık'ta yorgunluğuna yenik düşüp, 40 dakikalık bir şekerleme yaptı. Ne olduysa bu şekerlemeden sonra oldu.