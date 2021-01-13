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Sonunda bu da oldu aman dikkat! Koronavirüs tuvaletlerden de bulaşıyor

Dünya çapında 47 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs hakkında yapılan araştırmalardan endişe verici sonuçlar geliyor. Covid-19 olarak bilinen corona virüsün tuvaletler nasıl yayıldığına dair yapılan araştırmalar ilginç sonuçları ortaya koydu. İngiltere'de bir kimya şirketi, yeni tip corona virüsün (Covid-19) tuvaletlerdeki yayılımına dikkat çekmek için, sifonun çekilmesiyle havaya yayılan virüs ve bakterileri yüksek hızda kameralar kullanarak görüntüledi.

13.01.2021 08:48 - Son Güncelleme: 13.01.2021 08:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





