Sonunda bu da oldu aman dikkat! Koronavirüs tuvaletlerden de bulaşıyor
Dünya çapında 47 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs hakkında yapılan araştırmalardan endişe verici sonuçlar geliyor. Covid-19 olarak bilinen corona virüsün tuvaletler nasıl yayıldığına dair yapılan araştırmalar ilginç sonuçları ortaya koydu. İngiltere'de bir kimya şirketi, yeni tip corona virüsün (Covid-19) tuvaletlerdeki yayılımına dikkat çekmek için, sifonun çekilmesiyle havaya yayılan virüs ve bakterileri yüksek hızda kameralar kullanarak görüntüledi.
İngiliz kimya şirketi Harpic, sifon çekildiği anda havaya yayılan corona virüs partikülleri fotoğrafladı. Yüksek hızlı kameraların kullanıldığı çalışmada, virüslü parçacıkların bir buçuk metreye kadar ulaşabildiği görüldü. Söz konusu araştırma, Lancet dergisinde yayımlanan bir makalenin ardından geldi.
SEMPTOMLARIN ORTAYA KALKMASINDAN 5 HAFTA SONRA BİLE DIŞKIDA HALA CANLI
Bilim insanları corona virüsün insan sindirim sisteminde çoğalabileceğini ortaya koydu. Bununla bilikte Covid-19 hastalarının dışkısında bulunan virüs partiküllerinin, test edilen hastaların negatif çıkmasından yaklaşık 5 hafta sonra canlı olarak bulunduğu kaydedildi.