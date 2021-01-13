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Sonunda bu da oldu aman dikkat! Koronavirüs tuvaletlerden de bulaşıyor

Dünya çapında 47 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs hakkında yapılan araştırmalardan endişe verici sonuçlar geliyor. Covid-19 olarak bilinen corona virüsün tuvaletler nasıl yayıldığına dair yapılan araştırmalar ilginç sonuçları ortaya koydu. İngiltere'de bir kimya şirketi, yeni tip corona virüsün (Covid-19) tuvaletlerdeki yayılımına dikkat çekmek için, sifonun çekilmesiyle havaya yayılan virüs ve bakterileri yüksek hızda kameralar kullanarak görüntüledi.

13.01.2021 08:48 - Son Güncelleme: 13.01.2021 08:48
Sonunda bu da oldu aman dikkat! Koronavirüs tuvaletlerden de bulaşıyor

İngiliz kimya şirketi Harpic, sifon çekildiği anda havaya yayılan corona virüs partikülleri fotoğrafladı. Yüksek hızlı kameraların kullanıldığı çalışmada, virüslü parçacıkların bir buçuk metreye kadar ulaşabildiği görüldü. Söz konusu araştırma, Lancet dergisinde yayımlanan bir makalenin ardından geldi.

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Sonunda bu da oldu aman dikkat! Koronavirüs tuvaletlerden de bulaşıyor

SEMPTOMLARIN ORTAYA KALKMASINDAN 5 HAFTA SONRA BİLE DIŞKIDA HALA CANLI

Bilim insanları corona virüsün insan sindirim sisteminde çoğalabileceğini ortaya koydu. Bununla bilikte Covid-19 hastalarının dışkısında bulunan virüs partiküllerinin, test edilen hastaların negatif çıkmasından yaklaşık 5 hafta sonra canlı olarak bulunduğu kaydedildi.

Sonunda bu da oldu aman dikkat! Koronavirüs tuvaletlerden de bulaşıyor

Araştırmacılar virüsün fekal yol ile bulaşabileceğini ortaya kondu, ancak Harpic insanların bu potansiyel bulaşma yoluna karşı önlem almadığına dikkat çekti.

Sonunda bu da oldu aman dikkat! Koronavirüs tuvaletlerden de bulaşıyor

Şirket tarafından yaklaşık 2 bin kişiliyle yapılan ankette İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 55'inin tuvaleti sifonu çekerken kapağı kapatmadığını ortaya koydu. Ancak katılımcıların yüzde 72'si corona virüs pandemisi kişisel hijyenine her zamandan daha fazla dikkat ettiğini söyledi.

Sonunda bu da oldu aman dikkat! Koronavirüs tuvaletlerden de bulaşıyor

KLOZET KAPAĞI HER ZAMAN KAPALI TUTULMALI

Harpic, klozet suyunun, zararlı patojenlere maruz kaldıktan sonra sifon çekilse bile kirli halde kaldığını söyledi. Bu yüzden kalozet kapağının her zman kapalı tutulması gerektiğini ve sıklıkla temizlenmesi gerektiğini belirtti.

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