Sofranızdan eksik etmezseniz iyi olur! Her derdin dermanı onda, inanılır gibi değil ama...
Sağlıklı yaşamın sırrı sağlıklı beslenmede saklı. Vücudumuz ihtiyaç duyduğu birçok vitamini üretemez dışarıdan alır. Bu vitaminlerin en önemlilerinden birisi de B12 vitaminidir. Özellikle B12 vitamini eksiliğinde vücutta pek çok sorun baş gösterir. Ne yazık ki, kan oluşumu ve beyin sinirleri için önemli olan B12 vitamini, vücudun en çok eksikliğini yaşadığı vitamindir. B12 eksikliği, unutkanlık, yorgunluk ve uyuşukluk hissi ile belirti verir. Ağır derecede B12 eksikliği ise yorgunluktan çok daha ağır sorunlara neden olabilir. Örneğin; sinir fonksiyonlarının bozulduğu kronik hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu belirtileri dikkate alarak B12 vitamin eksikliği gidermek en doğrusu olacaktır. Peki B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? B12 vitamini eksikliği neden olur? B12 vitamini eksikliği nasıl giderilir?
B12 vitamini, kobalamin olarak bilinen vitamindir. İnsan vücudu her dakika milyonlarca kırmızı kan hücresi üretir. Bu hücreler, B12 vitamini olmadan düzgün bir şekilde çoğalamaz. Bağırsaklar yavaşlar ya da hızlı çalışır.
B12 vitamini yalnızca dışarıdan besinler yoluyla alınabilmektedir. Vücudun kendisinin üretebildiği bir vitamin değildir. B12 vitamin eksikliği durumunda birçok sağlık problemi ortaya çıkar ve ne yazık ki eksikliğini en çok hissettiğimiz vitamin B12'dir.
Sinir uçlarının daha sağlıklı çalışması ve vücut içerisindeki alışverişi sağlamak için B12 vitamini gereklidir. Grip ve yorgunluk yaşanır. Kas ve kemiklerin zayıflaması ayrıca gün içerisinde kişinin vücut enerjisinin çabuk tükenmesi de B12 eksikliği belirtileri arasındadır. Unutkanlık da en büyük belirtisi olarak bilinir. B12 deponuzu fullemek için formüller: