Siz siz olun yerken dikkatli olun! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama büyük risk taşıyor, meğer...
Bu besinlerin pek çoğunu sağlıklı olarak biliyorsunuz değil mi? Ancak severek tükettiğimiz bu besinlerin bazıları hastalıklara veya ani ölümlere neden oluyor. ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration) risk grubundaki yiyecekleri açıkladı. Ve sonuçlar hayli şaşırtıcı. İşte doğru tüketilmediği zaman risk unsuruna dönüşen o besinler...
ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration) risk grubundaki yiyecekleri açıkladı. Günlük olarak tükettiğimiz ve faydaları saymakla bitmeyen yumurta, yeşil sebzeler ve kahvenin bile potansiyel riskli besinler olduğu ortaya çıktı. Araştırmalar, bu besinlerin doğru tüketilmediği zaman zehir saçtığını söylüyor. İşte tüketirken dikkat edilmesi gereken potansiyel riskli 8 besin.
İSTİRİDYE
İstiridye en lüks yiyecekler arasında yer alıyor. İstiridyeler, okyanus tabanına yapışıp sudaki planktonları süzerek beslenirler. Eğer filtreledikleri su kirliyse, İstiridyenin kendisi de kirlenmiş olur. Yakalanıp servis edilme sürecinde de doğru adımların izlenmesine dikkat etmek gerekiyor. Örneğin az piş ya da çiğ tüketildiğinde ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor. İstiridye tüketmek istiyorsanız hijyenine güvendiğiniz bir restorana gitmelisiniz.