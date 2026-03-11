İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), Londra'nın kuzey ve güneybatı bölgelerinde zatürreye yol açabilen Lejyoner hastalığı vakalarındaki artışı araştırıyor.
Hastalık, Legionella bakterileri tarafından bulaştırılır.
Daily Mail'de yer alan habere göre bu bakteriler duş başlıkları, su depoları, borular, bahçe hortumları ve sulama sistemleri gibi sıcak ve durgun sularda çoğalır.
İnsanlara kirlenmiş su damlacıklarının akciğerlere solunmasıyla bulaşır.
Belirtiler genellikle nefes darlığı, şiddetli göğüs ağrısı, yüksek ateş, kas ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı ve kuru öksürük olarak ortaya çıkar.
Hastalık, ağır bir zatürre türüne neden olabilir.
En riskli gruplar: sigara içenler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler (örneğin diyabet veya kanser hastaları).
Hastalık insandan insana nadiren bulaşır bu yüzden genel halk için risk düşüktür.
Vakalar genellikle münferit olmakla birlikte ortak bir su kaynağı kirlenirse salgınlar görülebilir.
İngiltere ve Galler'de yıllık yaklaşık 300 vaka bildirilmektedir.
Antibiyotikler ile tedavi edilir ve tedavi birkaç hafta sürebilir.
Su sistemlerinin düzenli test ve bakımı bakterilerin çoğalmasını ve enfeksiyon riskini azaltır.
Kullanılmayan musluk veya duşlar bakterilerin üremesine yol açabilir; uzun süre kullanılmadığında suyun bir süre akıtılması önerilir.
Etkilenen bölgelerde su sistemleri yüksek doz klorla arıtılıyor.
Hastalık ilk kez 1976'da Philadelphia'daki bir otel konferansında tespit edildi.
Dünya genelinde nadir görülse de hâlen vakalar rapor edilmektedir.
Ortalama ölüm oranı %10 bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ise %30'a kadar çıkabilir.
