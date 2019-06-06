Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor! İşte en sağlıklı besinler listesi

Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan şeftali tezgahlarda yerini almaya başladı. Vitamin ve mineral zenginliğinin yanı sıra hoş kokusu ve lezzetli bir tadı olan şeftalinin faydaları ise saymakla bitmiyor. Severek tükettiğimiz şeftali, hazımsızlıktan cilt sağlığına, bağırsak kurtlarının temizlenmesinden ağız kokusuna birçok şeye iyi geliyor. İşte şeftalinin saymakla bitmeyen faydaları ve en sağlıklı besinler listeli...

06.06.2019 15:52 - Son Güncelleme: 06.06.2019 15:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





