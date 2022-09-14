Saç dökülmesinden dert yananlara müjde! Onu yapan rapunzele dönecek! Güçlendiriyor, saç çıkarıyor, dökülmeyi azaltıyor...
Saç dökülmesi sık sık karşılaşılan rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Vitamin, mineral eksikliği, yetersiz beslenme ve bağışıklık sistemine bağlı olarak saç dökülmesi meydana gelebiliyor. Birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkan saç dökülmesi için mucizevi çözümleri sizler için derledik. İşte konu hakkında merak edilenler...
Yıkarken veya tararken kendiliğinden saçların dökülmesi son derece normaldir. 50 ya da 100 adet kadar saç telinin dökülmesi normal olarak kabul ediliyor. ancak saçlarınızda belirgin bir azalma hissediyorsanız mutlaka doktora başvurmalı ve saç dökülmesinin ana nedenlerini bulmalısınız. demir eksikliğinden dolayı saçlarınız dökülüyor olabilir.
A VİTAMİNİ
Kıl foliküllerindeki hücrelerin büyümesi ve kıl foliküllerinde yağlı bir yapı vardır. köklerin gelişebilmesi için A vitaminine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle de A vitaminin azalması gibi durumlarda saç tellerinin incelmesi ve kopması söz konusu olacaktır. bunun için balkabağı, tatlı patates, havuç, yeşil yapraklı sebzeler mutlaka kullanılmalıdır.
B VİTAMİNİ
Biotin, H vitamini veya B7 vitamini saç vitamini olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle mutlaka eksiksiz şekilde alınmalıdır. Biotin eksikliği olan Saçlar her zaman sökülebilir ve daha cansız durur bunun için Tahıllar et balık yumurta gibi gıda türlerini düzenli olarak tüketmek gerekir.
C VİTAMİNİ
C vitamini saç sağlığı için son derece önemlidir. kıl foliküllerinin gelişimine katkıda bulunur. vücutta oluşabilecek paslanmayı tamamen ortadan kaldırır. yeşil yapraklı sebzeler ve bol bol turunçgil tüketmek faydalı olacaktır.
DEMİR EKSİKLİĞİ
Demir eksikliği saç dökülmelerinde ki ana nedenlerin başında gelmektedir. kan kaybı nedeninin sonucunda saçlar dökülür. bunun için mutlaka bir uzmana gitmek gerekir. Demir takviyeleri C vitaminin alınırsa eminim maksimum seviyede olacaktır. Karaciğer, sığır eti, koyun eti, baklagil, kabak çekirdeği, fıstık içi ceviz, pekmez gibi gıdalar tüketilmelidir