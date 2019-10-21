Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesi sebepleri ve tedavi yöntemleri
Saç dökülmesi oldukça rahatsızlık veren bir durumdur. İnsanların öz güvenlerini yerle bir eder. Erkeklerde daha sık olarak görülen saç dökülmesi, genellikle 25 yaşlarında başlar ve hayatları boyunca tüm erkeklerin %70'e yakınını etkiler. Bireysel olarak değişik hızlarda seyreden saç dökülmesi, alın saç çizgisinin geriye doğru çekilmesi, ön ve tepe bölgesindeki saçların incelmesi ve seyrelmesi ile başlar, zamanla tüm tepe bölgesinin açılmasına kadar ilerleyebilir. İnternette "Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesini ne engeller?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki saç dökülmesine gerçekten ne iyi geliyor? Bazı kişilerin çok sevdiği bazı kişilerin ise hiç sevmediği bir yemeğin saç dökülmesine iyi geldiğini biliyor musunuz? İşte saçı dökülenlere mucizevi yöntem...
Vitamin, mineral ve proteinden zengin olan besinleri yeterince tüketmiyorsanız, bu alışkanlığınız saçlarınızın kuru, kırılgan ve mat olmasına, daha da kötüsü dökülmelerine yol açabiliyor. Beslenme ve diyet uzmanları sağlıklı saçlar için yeterli ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Besin değeri zengin gıdalar tüketerek ve saçlara zarar veren tuz ile şeker gibi besinlerden kaçınarak saçlarınızın kalın, parlak ve güçlü olmasını sağlayabilir, hatta beyazlama süresini bile geciktirebilirsiniz." diyor.
Çevresel faktörler, hava kirliliği, stres, yorgunluk, yetersiz beslenme, kronik hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar, hormonal nedenler, genetik yatkınlık ve saça uygulanan kozmetik ürünlerdeki zararlı kimyasal maddeler gibi çok çeşitli nedenlerle saçlar, hızla dinlenme dönemine geçer ve dökülen saç teli sayısı artar. Dökülen saç teli sayısı arttıysa ve saçların sağlıksızlaştığı ve yoğunluğunun azaldığı hissediliyorsa, o zaman dikkate alınması gereken bir saç dökülme problemi söz konusudur.