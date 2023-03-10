Saç beyazlamasının dermanı PATATES KABUĞU! Yanlış duymadınız! 2 yöntemle kara kaş kara gözlü günlere devam edin...

B12 vitamini eksikliği ayrıca saçların incelmesine ve dökülmesine de neden olabilir. Beslenmenize yumurta, dana eti, ton balığı ve somon gibi yiyecekleri dahil ederek bu eksikliği önleyebilirsiniz. Gerektiğinde bir uzmana danışarak B12 takviyesi de kullanabilirsiniz.