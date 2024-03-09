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Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı! Oruçluyken evinize almayın

Ramazan ayı, maneviyatın derinleştiği, ibadet ve ruhsal arınmanın ön planda olduğu mübarek bir zaman dilimidir. Ancak bu dönemde, beden sağlığımızı da göz ardı etmemek, uzun saatler süren oruç ibadetini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için büyük önem taşır. Ünlü kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda kıymetli önerilerde bulunuyor. Karatay'ın tavsiyeleri, iftar ve sahur sofralarınızı nasıl dengeli ve sağlıklı hale getireceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 11:06 Güncelleme 09 Mart 2024, 11:04
Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı! Oruçluyken evinize almayın 1

Ramazan ayında, uzun süren açlık saatleri boyunca vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini almak, sahur ve iftar sofralarımızın doğru şekilde hazırlanmasını gerektirir. Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle sahurda uzun süre tok tutacak, lifli ve protein ağırlıklı besinlerin tüketilmesini öneriyor. Sahurda tüketilecek yumurta, tam tahıllar, sebzeler ve yoğurt gibi besinler, gün içerisinde enerji seviyenizin korunmasına yardımcı olur.

Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı! Oruçluyken evinize almayın 2

Karatay Ramazan ayında oruç tutan kişilere uyarılarda bulundu. Su içmenin önemine dikkat çeken Karatay sahurun da mutlaka yapılmasını söyledi.

Ramazan ayında bunlara dikkat

Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı! Oruçluyken evinize almayın 3

Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken besinlere dikkat çeken Canan Karatay, protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Karatay protein olarak da yumurta, peynir ve yoğurdu önerdi.

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