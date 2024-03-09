Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli? Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı! Oruçluyken evinize almayın

Ramazan ayı, maneviyatın derinleştiği, ibadet ve ruhsal arınmanın ön planda olduğu mübarek bir zaman dilimidir. Ancak bu dönemde, beden sağlığımızı da göz ardı etmemek, uzun saatler süren oruç ibadetini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için büyük önem taşır. Ünlü kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda kıymetli önerilerde bulunuyor. Karatay'ın tavsiyeleri, iftar ve sahur sofralarınızı nasıl dengeli ve sağlıklı hale getireceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir.