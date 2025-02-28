Ramazan ayında sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Sağlık Bakanlığı listeyi paylaştı: Sahur öğünü atlanmamalıdır

28 Şubat Cuma'yı, Cumartesi'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi oruç tutan bireyler için sağlık açısından önem taşırken, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının korunması büyük bir dikkat gerektiriyor.

Sağlık Bakanlığı , bu yıl Ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilmesi gereken beslenme önerilerini kamuoyu ile paylaştı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan o liste:

📌 Gün içinde hâlsiz düşmemek için sahur öğününü sadece su içerek geçiştirmeyin. Sahurda yeterli ve dengeli beslenmek zinde hissetmenize ve sağlığınızı korumanıza destek olur.

📌 Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde iftar ve sahur olmak üzere iki öğün tamamlanmalıdır.

📌 Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz. Çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir menü de tercih edebilirsiniz. Ancak sahurda aşırı yağlı ve tuzlu yemekler ile hamur işleri yememelisiniz. Sahurda hafif yiyecekler yiyin, aşırı yağlı ve tuzlu yemekler ile hamur işlerinden uzak durun.