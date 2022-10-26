Oturarak kilo vermek artık mümkün! Metabolizmayı makineye çeviriyor! Keşke başka bir şey dileseydiniz! Yağları cayır cayır yakıyor...
Masa başı iş yapan çoğu insan gün boyu hareketsiz kalmaktan şikayetçi. Peki, size oturarak kilo verebileceğinizi söyleesek. İşte o sihirli yöntem...
Oturarak kilo vermenin sihirli formülü bulunu Tüm gün oturuyorum hareket etmeye vaktim kalmıyor diyorsanız artık bu yöntemle çözümü çok kolay. Bu hareketi yaparak metabolizmanızı makine gibi çalıştırabilirsiniz. Kilo vermek isteyenler ama ne yapsa da zayıflamayan birçok insan vardır. Ama tek bir hareket ile masa başında oturduğunuz yerde bile kilo vermeniz artık mümkün. İşte detaylar...
ÇÖZÜM SOLEUS ŞINAVI
Toplam 25 katılımcının katılması ile birlikte hareket deneyi gerçekleştirilmeye başlandı. Rahat bir oturma pozisyonuna insanlar getirilerek soleus şınavları yapmaları sağlanmaya başlandı. Bu hareket kan şekeri dalgalanması üzerinde %52'lik bir iyileşme yaptığını ortaya koydu. Yapılan bu hareketin ayrı yeren kanda bulunan yağları da yapabileceğini saptamış oldu. Yağ metabolizmasının insan üzerindeki etkisi, soleus şınavları yapılmadan normal oranlara kıyas ile yaklaşık iki katına kadar çıktığını gözlemlediler.