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Onlar sıradan besinler değil! İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları

Müslümanlığın kutsal kitabı Kuran- Kerim'de de pek çok bitkinin ve besinin adı geçiyor. Kuran-ı Kerim'de adı geçen bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Kuran'da adı geçen gıdalar ve faydaları, bilim insanları tarafında da onaylandı. İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları.

28.07.2020 14:23 - Son Güncelleme: 28.07.2020 14:23
Onlar sıradan besinler değil! İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları

Dünyadaki tüm bitkiler, ekinler, meyve, sebze ve gıdalar insanların faydalanması için yaratıldı. Doğada yaratılmış olan her şeyin bir anlam ve önemi var. Besinlerin pek çoğu insanoğlunun hastalıklardan korunmasında ve tedavisindeki önemi ve gereği çok büyük. İçlerinde bazıları var ki, insanlığa faydaları Kuran-ı Kerim ile desteklenmiş. Peki Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından faydaları anlatılan bol bol tüketilmesi gereken şifalı besinler neler? İşte Kuran'da adı geçen besinler...

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Onlar sıradan besinler değil! İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları

Diyetisyen Murat Topoğlu, Kuran-ı Kerim'de adı geçen ve insan vücuduna faydalarıyla bilinen besinleri, anlattı.

Onlar sıradan besinler değil! İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları

İşte o besinler ve faydaları...

HURMA: Pankreasta ensülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korur.

Onlar sıradan besinler değil! İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları

Doğumun kolay olmasını sağlar. (Kuran'daki Meryem Suresi)

Onlar sıradan besinler değil! İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları

Loğusalıkta süt hormonlarını harekete geçirerek anne sütünün artışını sağlar. (Meryem Suresi).

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